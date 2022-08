Miłość rozkwitła na planie?

Córka Lenny’ego Kravitza i gwiazdor "Magic Mike’a" od roku uchodzą za jedną z najgorętszych par amerykańskiego show-biznesu. Ich znajomość na płaszczyźnie zawodowej zaczęła się nieco wcześniej, gdy Kravitz szukała odpowiedniego kandydata do jednej z ról w jej nadchodzącym reżyserskim debiucie. Tatum niemal od samego początku był jej faworytem. "Zanim jeszcze dobrze go poznałam czułam, że jest prawdziwym feministą i że nie będzie się bał eksplorować ciemnej strony tej postaci, bo jest jej kompletnym przeciwieństwem" - wyjawiła artystka.

Latem zeszłego roku świat obiegła informacja, że Zoe Kravitz i Channing Tatum są parą. Choć o ich romansie plotkowano od miesięcy, oni sami konsekwentnie unikali publicznego wypowiadania się na temat łączącego ich uczucia. Gwiazda "Wielkich kłamstewek" zrobiła wyjątek w lutym, gdy rozmawiając z magazynem "Elle" opowiedziała o swoim debiucie reżyserskim.

Channing Tatum dostał rolę w filmie, bo jest... feministą!

W nadchodzącym filmie "Pussy Island" jedną z głównych ról zagrał właśnie Tatum, który wcielił się w technologicznego potentata Slatera Kinga. Początkująca reżyserka wspomniała wówczas, że myślała o nim pisząc tę postać.

W najnowszym wywiadzie artystka przyznała, że jej współpracownik i późniejszy życiowy partner przekonał ją do siebie zwłaszcza jedną, szczególnie przez nią pożądaną cechą. Kravitz, która uznaje się za feministkę, doceniła fakt, iż aktor ma podobne poglądy na kwestie związane z równouprawnieniem.

"Chciałam znaleźć kogoś, kto nie grał wcześniej mrocznych bohaterów, bo uważam, że to ekscytujące oglądać w takiej roli kogoś, kto dotychczas grywał typowych chłopaków z sąsiedztwa. Zanim jeszcze dobrze go poznałam czułam, że jest prawdziwym feministą i że nie będzie się bał eksplorować ciemnej strony tej postaci, bo jest jej kompletnym przeciwieństwem. To mnie do niego przyciągnęło. Szybko okazało się, że miałam rację" - wyjawiła w rozmowie z "WSJ. Magazine".

"Pussy Island": O czym jest film?

Fabuła "Pussy Island" skupia się na młodej kelnerce o imieniu Frida, która postanawia uwieść granego przez Tatuma milionera. Gdy udaje jej się wkraść w jego łaski, wyjeżdża z nim na prywatną wyspę, gdzie odkrywa przerażającą tajemnicę. Reżyserka i autorka scenariusza zaznacza, że inspiracją do powstania obrazu były jej własne obserwacje i przemyślenia na temat tego, jak traktuje się kobiety w branży rozrywkowej.

"Jako kobieta widziałam wiele naprawdę dzikich zachowań osobników płci przeciwnej. Mój scenariusz zrodził się z wielkiej złości i frustracji spowodowanej tym, że milczy się na temat tego, jak przedmiotowo i niesprawiedliwie traktowane są kobiety. Widoczne jest to zwłaszcza w Hollywood" - podkreśliła Kravitz.

Film "Pussy Island" ma trafić na ekrany kin w przyszłym roku.