Uwielbiane Hot Wheelsy doczekają się filmu! Reżyseruje twórca "Wicked"

Hot Wheels doczekają się filmu z aktorami. Za sterami Jon M. Chu

Hot Wheels to zabawkowe samochodziki firmy Mattel, które wypuszczono w latach 60. XX wieku. Nad pierwszymi projektami pracowali producenci prawdziwych samochodów. Małe pojazdy szybko stały się jedną z najbardziej rozchwytywanych zabawek na świecie. Doczekały się animacji, aplikacji i nawet zawodów Monster Truck.

Teraz na jaw wyszła informacja, że studio Warner Bros. wyprodukuje pierwszy film aktorski o kultowych samochodzikach, a za jego sterami stanie twórca "Wicked", które niedawno królowało w kinach. Jon M. Chu ma na swoim koncie także "Bajecznie bogatych azjatów", "Iluzję 2" czy serię "Step Up".

"Hot Wheels zawsze było czymś więcej niż tylko prędkością - chodzi o wyobraźnię, połączenie i dreszczyk emocji związany z zabawą" - powiedział Chu w oświadczeniu. "Przeniesienie tego ducha na duży ekran to niesamowita okazja. Nie mogę się doczekać, aby [...] stworzyć przygodę, która oddaje hołd dziedzictwu Hot Wheels, a jednocześnie poprowadzi ją w zupełnie nowe miejsce".

"Umiejętność Jona tworzenia bogatych, wyszukanych światów z odrębnego punktu widzenia czyni go idealnym gawędziarzem, który ożywi Hot Wheels. Jego filmy to widowiska wizualne - prawdziwe uczty dla oczu - ale wyróżnia je to, jak wplata niezapomniane narracje w te oszałamiające kadry" - mówi prezes Mattel Studios, Robbie Brenner.

Na ten moment fabuła filmu nie została jeszcze zdradzona, jednak biorąc pod uwagę, że Mattel jest również producentem słynnych lalek Barbie, możemy spodziewać się kolejnego hitu. Film Grety Gerwig o kultowej lalce zarobił ponad 1,44 miliarda dolarów na całym świecie.

Za scenariusz odpowiadają Juel Taylor i Tony Rettenmaier, twócy "Creed II". Firma J.J. Abramsa Bad Robot Productions i Chu's Electric Somewhere będą producentami.

Wiemy również, że trwają prace nad innymi filmami poruszającymi losy słynnych zabawek m.in. Polly Pocket czy gry karcianej Uno.

