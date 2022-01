"Uncharted": Tom Holland zdradza sekrety filmu! Fani gier mogą być spokojni?

Tom Holland: Jak stał się fanem Nathana Drake'a?

Na spotkaniu Tom Rothman (prezes Sony Pictures) wraz z Tomem Hollandem pokazał nową scenę z filmu, która jest inspirowana grą, a aktor odpowiedział na kilka pytań, w tym o to, jak stał się fanem serii.

"Jednym z plusów pracy nad filmami o Człowieku-Pająku jest to, że są produkowane przez Sony. Jednym z plusów pracy dla Sony jest to, że mają Playstation. Wszyscy aktorzy mieli w swoich przyczepach najlepsze telewizory i najnowsze konsole, a jedną z gier, które mi dali była właśnie "Uncharted" - mówił Holland.

"Pamiętam, że musieli mnie siłą odrywać od konsoli i wyciągać na plan, a ja na to: ‘Nie, nie, nie, prawie skończyłem tę misję" - żartował.

Tom Holland dodał również, że wtedy rozpoczęły się rozmowy o przeniesieniu przygód Drake’a z jego udziałem na duży ekran.

Tom Holland uspokaja fanów gier

Aktor, który jest jednym z najpopularniejszych obecnie celebrytów, zapewnił również fanów oryginału, że film stworzono dbając o historię przedstawioną w grach i relację pomiędzy bohaterami.

"Włożyliśmy w ten film wiele serca, w którym szanujemy oryginalny materiał ale dajemy także fanom i osobom, które te gry uwielbiają, coś nowego i ekscytującego. Czasami wydaje mi się, że w dużych, przepełnionych akcją produkcjach zatraca się duszę filmu. W naszym filmie w centrum historii znajduje się relacja Nathana i Sully’ego, jego mentora [w tej roli Mark Wahlberg - przyp. red.]. To film o młodym chłopaku, który chce być częścią rodziny i znajduje ją w dość niekonwencjonalny sposób".

"Uncharted" jest ekranizacją serii gier komputerowych studia Naughty Dog [studio odpowiedzialne również za "The Last of Us", "The Last of Us 2" - HBO przygotowuje serial na podstawie tych produkcji - przyp. red.]. Pierwsza z czterech gier zadebiutowała na rynku w 2007 roku.



Zdjęcie Thomas Rothman, Tom Holland na tle sceny z filmu "Uncharted" / ALEX WONG / Getty Images

"Uncharted": Premiera w Polsce

Film, którego premiera w Polsce jest zaplanowana na 11 lutego 2022 roku, wyreżyserował Ruben Fleischer. Scenariusz napisali Rafe Judkins, Art Marcum, Matt Holloway.

