"Ultimatum": O czym opowiada film?

"Mieszkający w Berlinie, amerykański biznesmen Matt Turner (Liam Neeson) odwozi dzieci do szkoły, kiedy odbiera tajemniczy telefon. Głos ze słuchawki informuje go, że w jego samochodzie jest bomba, a brak współpracy czy próba kontaktu z policją grożą natychmiastową eksplozją. Aby uratować siebie i bliskich, Matt będzie musiał wykonać szereg zleceń nieznanego szantażysty. Jeśli odmówi, uzbrojony ładunek wybuchnie, zabijając Matta i niszcząc wszystko dookoła. Zmuszony do ciągłej jazdy, niemogący opuścić pojazdu mężczyzna rozpoczyna bezprecedensową walkę z czasem i desperacki wyścig po to, by ocalić życie" - głosi oficjalny opis nowego filmu producentów takich tytułów jak "Pasażer" czy "Non-Stop".

"Ultimatum": Obsada i twórcy

W obsadzie filmu znaleźli się: Liam Neeson (seria "Uprowadzona", "Drużyna A", "Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo"), Embeth Davidtz ("Matylda", "Lista Schindlera"), Matthew Modine ("Stranger Things", "Mroczny Rycerz powstaje"), Jack Champion ("Avatar: Istota wody", "Avengers: Koniec gry"), Arian Moayed ("Sukcesja", "Spider-Man: Bez drogi do domu").

Liam Neeson: Mistrz kina akcji

Liam Neeson stał się bohaterem filmów sensacyjnych. Jednym z hitów okazała się seria "Uprowadzona" (pierwsza część powstała w 2008 roku, ostatnia w 2014) - historia byłego agenta CIA, Briana Millsa, ruszającego w pogoń za przestępcami, którzy porwali jego nastoletnią córkę.



Neeson pojawił się też m.in. w "Starciu Tytanów" (zagrał przywódcę greckich bogów - Zeusa), w filmie "Batman - Początek" (jako nauczyciel Bruce'a Wayne'a - Ra's Al Ghul), w "Milczeniu" Martina Scorsese (w roli zaginionego w Japonii jezuickiego mistrza) i sensacyjnej produkcji "Pasażer".

W 2021 roku premierę miały kolejne sensacyjne produkcje Neesona: "Snajper" i "Lodowy szlak". W 2022 roku na ekrany trafiły już "Demaskator" i "Memory".

Zdjęcie "Ultimatum" / Stephan Rabold / materiały prasowe

