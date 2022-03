Ukraiński reżyser zwolniony z aresztu domowego we Włoszech

Wcześniej Ławrenczuk przebywał w areszcie w Neapolu. Uważa się za ofiarę prześladowań politycznych.

Były główny reżyser Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu w Odessie został zatrzymany w Neapolu, gdy wracał do Lwowa z Tel Awiwu. Zatrzymano go na czas rozpatrzenia rosyjskiego wniosku o ekstradycję. W Rosji oskarżono go o nadużycia finansowe, jakich rzekomo miał się dopuścić, gdy tam pracował.

Ławrenczuk był m.in. założycielem i dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego w Moskwie. W 2014 roku, po rosyjskiej inwazji na Krym, opuścił Rosję i wrócił na Ukrainę.

Minister Cartabia argumentowała, że istnieje realne ryzyko, że w przypadku ekstradycji do Rosji reżyser, deklarujący się jako przeciwnik polityczny Putina, może zostać poddany "traktowaniu sprzecznemu z podstawowymi prawami człowieka, w tym prawem do obrony".

