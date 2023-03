Nie wiadomo, jakie powody sprawiły, że Lindelof i Britt-Gibson pożegnali się z tym projektem. "Powodów nie mogę zdradzić, ale jest ciężko. Jeśli film nie może być wspaniały, to nie powinien powstać. Mogę powiedzieć tylko tyle, bo z 'Gwiezdnymi wojnami' wiążą mnie takie same wspomnienia jak i was. Był to pierwszy film, jaki obejrzałem, siedząc na kolanach mojego taty w maju 1977 roku. Miałem cztery lata. I myślę, że jeśli darzysz coś takim szacunkiem i poważaniem, to kiedy zaczynasz rozglądać się po kuchni, dochodzisz do wniosku, że nie powinieneś w niej gotować, powinieneś tylko jeść. I tak to zostawmy" - wyznał Lindelof w rozmowie z portalem "SlashFilm".

Steven Knight napisze scenariusz nowych "Gwiezdnych wojen"

Tajemnicą owiane są również szczegóły filmu Sharmeen Obaid-Chinoy, który kontynuował będzie legendarną Sagę na dużym ekranie. Najprawdopodobniej będzie to jeden z pierwszych pełnometrażowych filmów z uniwersum "Gwiezdnych wojen", jaki w najbliższych latach trafi do kin. Niewykluczone, że nawet pierwszy. Od premiery ostatniej odsłony tego cyklu, filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" upłyną w tym roku cztery lata.

Steven Knight to scenarzysta, reżyser i producent, który równie dobrze radzi sobie na małym, jak i na dużym ekranie. Najbardziej znaną jego produkcją jest serial "Peaky Blinders" , uznaniem cieszyły się też filmy "Locke" czy "Wschodnie obietnice", do których napisał scenariusze. A już 26 marca zadebiutuje najnowszy serial jego autorstwa: "Great Expectations" z Olivią Colman w roli głównej. Jego scenariusz powstał na podstawie powieści "Wielkie nadzieje" Karola Dickensa.