Twórca "Dnia Niepodległości" wyreżyseruje serial o gladiatorach

Inspiracją dla serialu "Those About To Die" jest książka Daniela P. Mannixa "The Way of the Gladiator", zaliczająca się do literatury faktu.

Z komunikatu prasowego cytowanego przez serwis Hollywood Reporter, dowiadujemy się, że jest to "epicki dramat rozgrywający się w spektakularnym, skomplikowanym i zepsutym świecie walk gladiatorów w starożytnym Rzymie".



Serial przedstawi różnorodne postaci z wielu warstw rzymskiego społeczeństwa. W tej opowieści sport przeplatać się będzie z polityką i biznesem.



Produkcję, której budżet ma wynosić 130 mln dolarów, wyreżyseruje Roland Emmerich . Niemiecki artysta szczególnie znany jest z wielkich widowisk o katastrofach nawiedzających Ziemię, jak "Dzień Niepodległości" , " Pojutrze" i "2012" .



W tej stylistyce utrzymany jest też jego ostatni film "Moonfall" , który przedstawia spektakularną wizję tego, co by się stało, gdyby nieznana siła przekierowała orbitę księżyca na kurs kolizyjny z Ziemią.

W głównych rolach wystąpili: zdobywczyni Oscara, Halle Berry , Patrick Wilson , John Bradley , Michael Pena i Donald Sutherland .

Scenarzystą serialu o gladiatorach jest Robert Rodat, autor historii do "Szeregowca Ryana". Wspólnie pracowali już przy "Patriocie". I Emmerich, i Rodat będą też pełnić funkcje producentów serialu.



Zdjęcia rozpocząć się mają na początku 2023 roku we Włoszech.

