"Twisters": Nadchodzi druga część filmowego hitu

O kontynuacji słynnego "Twistsera" mówi się już od lat. W ostatnich miesiącach pojawia się jednak coraz więcej konkretów. Wiadomo już, że za kamerą stanie Lee Isaac Chung , autor oscarowego "Minari". Scenariusz tworzy Mark L. Smith, który ma już na swoim koncie takie produkcje, jak: "Operacja Overlord", czy "Zjawa". Z medialnych doniesień wynika, że zdjęcia ruszą już wiosną tego roku.

Coraz więcej mówi się także o obsadzie. Twórcom bardzo zależy, by do projektu dołączyła Helen Hunt , czyli gwiazda pierwszej odsłony produkcji. Póki co nie wiadomo, czy aktorka zdecyduje się wrócić na plan. Wiadomo natomiast, kto wcieli się w główną bohaterkę "Twisters", czyli córkę postaci granej przez Hunt w 1996 roku. Oficjalnie do obsady dołączyła Daisy Edgar-Jones . Dziewczyna, w którą wcieli się aktorka znana m.in. z "Normalnych ludzi", podobnie jak jej rodzice, będzie przeprowadzać badania nad tornadami.

Reklama

Wideo "Twister": Official Trailer

"Twister" okazał się megahitem

Film "Twister" nakręcony według scenariusza autora "Parku jurajskiego" Michaela Crichtona zarobił w kinach na całym świecie blisko pół miliarda dolarów. Zwracał uwagę świetnymi efektami wizualnymi, a także zaskakującą drugoplanową obsadą, w której znaleźli się będący na początku kariery Phil Seymour Hoffman ("Capote") i Todd Field ("Małe dzieci"). Jak zauważa Deadline, podejmowany w filmie de Bonta temat ekstremalnych zjawisk pogody i zmian klimatycznych jest teraz bardzo aktualny. Trudno więc o lepszy moment na premierę kontynuacji hitu z 1996 roku.



Zobacz również:

Sam Neill wyznał, że zdiagnozowano u niego raka trzeciego stopnia