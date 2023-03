Letterman nie szczędził pochwał Kimmelowi. Jego zdaniem nawet obecność Cruise’a w trakcie gali nie sprawiłaby, że wydarzenie to odniosłoby jeszcze większy sukces. A wszystko dzięki świetnej konferansjerce Kimmela. Lettermanowi podobało się m.in. to, że prowadzący ceremonię wykorzystał nieobecność aktora do zażartowania z niego w swoim monologu.

"Tom Cruise grający bez koszulki na plaży? L. Ron Hubba Hubba, wiecie, o co mi chodzi!" - powiedział Kimmel. L. Ron Hubbard to założyciel kościoła scjentologocznego, którego Cruise jest wyznawcą. "Hubba hubba" to slangowe określenie kogoś seksownego.

Co ciekawe, ten żart by nie padł, gdyby aktor pojawił się na ceremonii. Ujawniła to w rozmowie z portalem "Variety" Molly McNearney, producentka gali rozdania Oscarów, a prywatnie żona Kimmela. Z jej słów wynika, że gdyby Cruise pojawił się w Kodak Theatre, jej mąż miał darować sobie wątek scjentologów. "Mieliśmy trzyminutową przemowę na cześć jego roli w ożywieniu przemysłu kinowego. Byliśmy zawiedzeni jego nieobecnością" - powiedziała.