O walce z chorobą oraz o trwającej ponad 50 lat karierze aktor opowiedział w autobiograficznej książce "Did I Ever Tell you This?", której premiera zaplanowana jest na 21 marca.

"Prawda jest taka, że jestem chory. Prawdopodobnie umieram" - Sam Neill pisze w pierwszym rozdziale swych wspomnień.