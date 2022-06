Miles Teller urodził się 20 lutego 1987 roku w Downingtown w hrabstwie Chester w Stanach Zjednoczonych. Zanim rozpoczął karierę aktorską, jego pasją była muzyka. W wieku 15 lat rozpoczął naukę gry na perkusji, grał także na saksofonie altowym w zespole jazzowym.

Jako aktor pojawił się najpierw w filmach krótkometrażowych, natomiast na wielkim ekranie zadebiutował w 2010 w filmie " Między światami ". Zagrał rolę drugoplanową obok m.in. Nicole Kidman .

Największą popularność przyniosła mu pierwszoplanowa rola perkusisty Andrew Neimana w filmie " Whiplash " z 2014 roku w reżyserii Damiena Chazelle’a ,

"Whiplash"

Miles Teller: Twarz pokryta bliznami

W 2007 roku Miles Teller siedział na miejscu pasażera samochodu, który prowadził jego przyjaciel podczas przerażającego wypadku.

"Mój przyjaciel stracił kontrolę nad samochodem jadącym prawie 130 km na godzinę" – wyjawił aktor w ABC w 2016 roku. "Samochód przewrócił się osiem razy. Ja wypadłem przez okno, leżałem zaraz obok auta, nieprzytomny, pokryty krwią. Mój przyjaciel myślał, że nie żyję"

Miles Teller, 2010

Miles Teller był studentem, kiedy miał miejsce wypadek. On i jego przyjaciel jechali do domu z festiwalu muzycznego.

Piętnaście lat po tragicznym wypadku, Miles Teller nadal ma blizny na twarzy, a także dwa kawałki żwiru wbite w policzki. Lekarze zdecydowali się nie usuwać kamieni, ponieważ obawiali się, że spowoduje to więcej blizn.

Przez około trzy lata od wypadku Miles musiał poddawać się zabiegom laserowym, aby spróbować zmniejszyć niektóre blizny. Opisał to doświadczenie jako "bardzo bolesne" w wywiadzie dla "Esquire".

Wypadek samochodowy miał miejsce na Florydzie, a na tylnym siedzeniu pojazdu znajdował się również inny pasażer. Zarówno kierowca, jak i pasażer na tylnym siedzeniu wyszli cało z wypadku.

"Nikomu poza mną nic się nie stało. Najbardziej ucierpiała moja twarz" – przyznał Miles Teller dla "The Guardian" w 2016 roku. Oprócz blizn na twarzy, aktor miał również złamany nadgarstek i po wypadku potrzebował 20 szwów w ramieniu. Trzy tygodnie dochodził do siebie w szpitalu, a potem jeszcze jakiś czas spędził w gipsie.

Miles Teller: Nikt go nie chciał

Miles Teller wspomina, że przez jakiś czas trudno mu było wygrywać castingi do ról w filmach, właśnie przez blizny na twarzy. Żaden z twórców nie chciał go zatrudnić.

"Kiedy zaczynasz się leczyć, strupy odpadają, ale potem... okazuje się, że pewne rzeczy nigdy nie znikną", mówił dziennikarzowi z "Shortlist". "Myślisz, że możesz je zakryć makijażem. To niemożliwe".

Jednak reżyser John Cameron Mitchell był w stanie przymknąć oko na defekty i zatrudnił go do filmu "Między światami" w 2010 roku.

Reżyser przyznał, że to właśnie blizny na twarzy aktora przekonały go do obsadzenia go w roli nastoletniego Jasona. Od tamtej pory Miles Teller odnosi wielkie sukcesy w Hollywood.

Obsada i twórcy "Między światami"

Miles Teller: Trudne relacje z przyjaciółmi

Katastrofa negatywnie wpłynęła na relacje Milesa Tellera z kolegami ze studiów na Uniwersytecie Nowojorskim. Jego przyjaciel, który prowadził samochód, był jego współlokatorem na ostatnim roku studiów. Aktor twierdzi, że nigdy nie obwiniał przyjaciela za to, co się stało. Jednak napięcie między nimi wzrosło, gdy Teller pozwał firmę ubezpieczeniową przyjaciela zaraz po wypadku,

"Leczenie sporo mnie kosztowało, więc musiałem pozwać jego firmę ubezpieczeniową, ponieważ to on prowadził" – wyjaśnił aktor w wywiadzie dla "Esquire". "To nie tak, że on był pozywany. Pozywałem jego ubezpieczyciela. Mój przyjaciel powiedział mi wtedy: "Miles, nie wiem, czy możemy się przyjaźnić, kiedy wzrosną składki ubezpieczeniowe moich rodziców."

Miles powiedział, że jego pozostali znajomi zamieszkali z przyjacielem z wypadku, co spowodowało, że stracił kontakt ze wszystkimi kolegami z college'u.

Miles Teller: Co robi dzisiaj?

Po obsadzeniu w "Między światami" w 2010 roku, Miles Teller odnosi sukcesy w Hollywood. Zagrał w takich filmach jak "Whiplash", " Seria Niezgodna: Zbuntowana ", " Rekiny wojny " oraz w kasowym hicie tego roku " Top Gun: Maverick ".

Tom Cruise, Jennifer Connelly i Miles Teller, czyli gwiazdy filmu "Top Gun: Maverick"

W kontynuacji hitu z 1986 roku pojawiły się nowe postacie, w tym porucznik Bradley "Rooster" Bradshaw, syna Nicka "Goose’a" Bradshawa, znanego z pierwszej części. W tę postać wcielił się właśnie Miles Teller.

"Top Gun Maverick" [trailer 3]

W 2013 roku zaczął spotykać się ze swoją obecną żoną, Keleigh Sperry. Para pobrała się we wrześniu 2019 roku.

W grudniu 2016 roku Miles brał udział w kolejnym przerażającym wypadku samochodowym z Keleigh. Do incydentu doszło, gdy kierowca Ubera niebezpiecznie skręcił w lewo i uderzył w samochód Milesa, którym jechał z Keleigh na siedzeniu pasażera. Na szczęście, nikomu nic się nie stało.

"Nic nam się nie stało.. Mam nadzieję, że innym pasażerom też nie" – napisał wtedy na Twitterze. "Drugi kierowca wjechał w nadjeżdżający samochód i nieunikniony był poważny wypadek. Irracjonalna i nieświadoma decyzja tej kobiety naraziła nasze życie i jej pasażerów na bardzo realne niebezpieczeństwo."



Blizny na jego twarzy obecnie nie są już tak widoczne jak kiedyś, lecz nadal można je dostrzec.

Miles Teller

