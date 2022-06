"Całkowicie ją za to szanuję. Myślę, że w naszym przemyśle ciężko jest być kobietą. Zresztą ciężko jest być kobietą w każdym przemyśle. Jeśli jakakolwiek osoba - a w szczególności kobieta - uważa, że zasługuje na więcej, niezależnie od tego, czym to jest spowodowane, może po prostu odejść. I ja to całkowicie wspieram" - powiedziała Jasmine Savoy Brown w rozmowie z portalem "Variety".



Jednocześnie aktorka jest pełna optymizmu, jeśli chodzi o szóstą część "Krzyku". "Scenariusz filmu jest fantastyczny. W piękny sposób będzie kontynuować całą serię" - zapewnia Jasmine Savoy Brown. Decyzja o realizacja "Krzyku 6" zapadła po tym, jak ogromną popularność zdobyła piąta odsłona serii, zatytułowana po prostu "Krzyk" , która trafiła do kin na początku tego roku. Zarobiła na całym świecie 140 milionów dolarów.

Oficjalny opis fabuły "Krzyku 6" zdradza niewiele. Czwórka ocalałych spod noża Ghostface'a ma opuścić w niej Woodsboro, by w innym miejscu rozpocząć nowe życie z dala od psychopatycznego mordercy. Jak potwierdza portal "Bloody Disgusting", tym innym miejscem będzie Nowy Jork.