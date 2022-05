Film "Top Gun" z 1986 roku opowiada historię utalentowanego pilota myśliwców Pete'a "Mavericka" Mitchella (w tej roli Tom Cruise ), który trafia do elitarnej szkoły dla lotników. Jedną z jej instruktorek jest Charlotte "Charlie" Blackwood ( Kelly McGillis ). Mavericka i Charlie łączy płomienny romans, który jest jednym z głównych elementów fabuły. Jednak jak się okazuje, nie był to wątek na tyle ważny, by chcieli do niego wrócić twórcy nakręconej 35 lat później kontynuacji.



Akcja filmu "Top Gun: Maverick" rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Maverick jest instruktorem i dostaje pod swoje skrzydła grupę nowych adeptów lotnictwa, których ma przygotować do służby. Choć jest też wśród nich syn zmarłego przyjaciela Mavericka, którego matkę w filmie "Top Gun" zagrała Meg Ryan , postać grana przez tę aktorkę już się nie pojawia. Jak wyjaśnił Joseph Kosinski , nigdy tego nie planował.

"Nie były to historie, którymi byliśmy zainteresowani. Nie chciałem wracać do każdego wątku, nie chciałem zbyt często oglądać się wstecz. Najważniejsze było wprowadzenie nowych postaci" - wyjawił powód pominięcia postaci granych przez McGillis i Ryan w rozmowie z portalem "Insider".



Zamiast na McGillis, reżyser filmu "Top Gun: Maverick" postawił na Jennifer Connelly , która wcieliła się w rolę Penny Benjamin. "Penny Benjamin to postać, o której słyszeliśmy, ale nie została pokazana w poprzednim filmie. Była to więc wspaniała okazja do tego, by wprowadzić do filmu Jennifer Connelly" - mówi Kosinski. W filmie "Top Gun" Penny Benjamin wspominana jest jako "córka admirała", która wcześniej romansowała z Maverickiem. Obecnie jest właścicielką baru.



Mniej parlamentarna była wcześniej sama Kelly McGillis, która w jednym z wywiadów bez ogródek sugerowała, co zdecydowało o tym, że pominięto ją podczas kompletowania obsady filmu "Top Gun: Maverick". "Jestem stara, jestem brzydka, wyglądam na tyle, ile mam lat" - stwierdziła aktorka.

