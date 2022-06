Aktor "Top Gun: Maverick" zatruł się paliwem lotniczym

Miles Teller w filmie "Top Gun: Maverick" kreuje postać Bradleya "Roostera" Broadshawa, który jest synem zmarłego w pierwszej części Goose'a. By wiarygodnie zagrać pilota amerykańskiej armii, aktor przeszedł intensywny i trudny trening. Okupił go problemami zdrowotnymi. Gdy zaczął uskarżać się na gorsze samopoczucie, poddał się badaniu, które wykazało, że w jego krwi jest... paliwo lotnicze.

O pewnym incydencie, który miał miejsce podczas szkolenia poprzedzającego zdjęcia do filmu, Miles Teller opowiedział w telewizyjnym talk-show Setha Meyersa. Dziennikarz poprosił go, by przedstawił widzom anegdotę, którą podzielił się z nim podczas prywatnej rozmowy.

"Wylądowaliśmy i poczułem się niezbyt dobrze. Byłem przegrzany i wszystko zaczęło mnie potwornie swędzieć. Opuściłem więc odrzutowiec i zauważyłem, że byłem cały pokryty pokrzywką" - wspominał Teller.

Błyskawiczne poszedł więc do lekarza i zrobił m.in. badanie krwi, a w domu przygotował sobie kojącą kąpiel owsianą. "Kiedy wróciłem do lekarza, by poznać wyniki, okazało się, że we krwi miałem środki opóźniające palność, pestycydy i paliwo lotnicze" - wyznał szokującą ciekawostkę.

"Pomyślałem: O mój Boże! A po chwili uznałem, że to całkiem fajna informacja. Idę więc następnego dnia na plan, a Tom Cruise mówi: Jak poszło, Miles? Co znaleźli? A ja na to: Cóż, Tom, okazuje się, że mam we krwi paliwo do silników odrzutowych. Tom bez zastanowienia podsumował to: Taaa, ja się z tym urodziłem, dzieciaku".

Cruise zna się na samolotach, jak mało kto. Po tym, jak zagrał w pierwszej części "Top Guna", zrobił licencję pilota samolotowego, a później zdobył uprawnienia na helikopter.

Fani Tellera nie muszą długo czekać na jego kolejny film. 17 czerwca na Netfliksie premierę miał thriller science fiction "Pajęcza głowa", w którym gra on obok Chrisa Hemswortha. Co więcej, obraz wyreżyserował twórca "Top Gun: Maverick" Joseph Kosinski.

