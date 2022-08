"Jezioro Słone" jest czwartym filmem pełnometrażowym młodej polskiej scenarzystki i reżyserki, której poprzednie filmy ( "Galerianki" ; "Baby Blues" , "Szatan kazał tańczyć" ) zgromadziły ponad milion widzów w polskich kinach oraz zdobyły kilkadziesiąt międzynarodowych nagród, w tym Kryształowego Niedźwiedzia na Berlinale 2013 ("Baby Blues").

"Jezioro Słone": O czym opowiada film?

"Jezioro Słone" to historia 64-letniej Heleny, która przez całe życie była wierna swojemu mężowi, kochała go, ufała mu i miała wytrwać w przysiędze małżeńskiej aż do śmierci. Paweł zapewnił jej erotyczne spełnienie i finansowe bezpieczeństwo. Mają troje pięknych dzieci. Dlaczego więc Helena chce go teraz zdradzić? Żeby wyrwać się spod jego dominacji? A może pragnie posmakować innego mężczyzny, tak jak inni chcą spróbować narkotyków? Kiedy Paweł ją oszukuje, a na horyzoncie pojawia się kariera w modelingu, Helena po raz pierwszy przejmuje kontrolę nad swoim życiem.



W rolach głównych występują: Katarzyna Butowtt i Krzysztof Stelmaszyk, którym partnerują: Dorota Kolak, Judyta Paradzińska, Jacek Poniedziałek, Adam Ferency i Dagmara Krasowska. Autorką zdjęć jest Virginie Surdej, muzykę napisał i zaaranżował Cezary Duchnowski.

Film wyprodukowała Mañana w koprodukcji ze szwedzkim Common Ground Pictures. Konsultantem scenariusza "Jeziora Słonego" był David Howard z University of South California w Los Angeles. Projekt był prezentowany na Berlinale Co-Production Market 2020, otrzymał dofinansowanie programu Creative Europe - MEDIA development oraz dotację Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Film trafi do kin w Polsce na wiosnę 2023 roku.

