Joanna Kulig zachwyca na ekranie od ponad dekady. Pojawiała się w wielu gatunkach filmowych, wcielała się w zupełnie różne postaci. Jednak jej kariera w pełni rozkwitła dopiero po premierze filmu "Zimna wojna". W tym roku możemy zobaczyć aktorkę w filmie "Każdy wie lepiej", w którym zagrała główną rolę. Jakie tajemnice skrywa? Sprawdźmy, czego nie wiecie o Joannie Kulig.

Joanna Kulig urodziła się 24 czerwca 1982 roku w Krynicy-Zdroju. Aktorka skończyła w tym roku 40 lat i wciąż przyciąga wdziękiem. Jej znakiem zodiaku jest Rak. Ma 160 cm wzrostu i, jak wynika z różnych źródeł, waży 51 kilogramów. Jest absolwentką Szkoły Muzycznej w Krynicy oraz PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Zanim pojawiła się na ekranie, chciała... śpiewać

Od najmłodszych lat aktorka szła w kierunku muzycznym. Film nie był jej obiektem zainteresowań. Uczyła się w Szkole Muzycznej w Krynicy, a następnie uczęszczała na lekcje śpiewu w Krakowie. Próbowała dostać się na Akademię Muzyczną w Katowicach, niestety, bez efektów.



Po porażce zdecydowała się aplikować do Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Liczyła od samego początku, że będzie mogła rozwijać swoją karierę na kierunku wokalno-estradowym. Po ukończeniu studiów pracowała w teatrze. Współpraca ta natomiast nie trwała zbyt długo. Wiedziała, czego chce od życia. Była to kariera na szklanym ekranie.

W międzyczasie wzięła udział w programie "Szansa na Sukces". Zaśpiewała wtedy "Między ciszą a ciszą" Grzegorza Turnaua. Udało jej się wygrać konkurs, po czym brała udział w nagraniu albumu artysty "Liryka". Następnie startowała w "Idolu", lecz odpadła w półfinałach.

Joanna Kulig seksbombą na skalę światową

Debiut Joanny na dużym ekranie miał miejsce w 2007 roku. Zagrała wtedy Teresę w filmie " Środa, czwartek rano ". Już wtedy mieliśmy okazję ujrzeć ją w całej okazałości, gdyż pokazała się bez bielizny.

W kolejnych latach pokazała się z zupełnie innej strony, niż tylko seksbomby. Zagrała w takich filmach jak "Janosik. Prawdziwa historia" czy serialu "Szpilki na Giewoncie". W 2010 roku ponownie rozebrała się przed kamerą na planie "Miliona dolarów". Dzięki filmowi okrzyknięto ją mianem "nowej Katarzyny Figury".

W 2011 roku Joanna Kulig zagrała Alicję w obrazie "Sponsoring". Jak wówczas przyznała, była to jedna z najtrudniejszych ról w jej życiu. Kulig zarała wtedy prostytutkę, chcącą osiągnąć lepsze życie.

"Sponsoring jest czymś innym niż prostytucja. [...] Te dziewczyny same sobie wybierają mężczyzn i czerpią z seksu satysfakcję." - mówiła Kulig. "Moja bohaterka też lubi seks i czyni z niego pewien artyzm. Jeśli ktoś jej się nie spodoba, to mówi mu 'wynocha'. Ona traktuje to jak randki, tyle że za pieniądze." mówiła Joanna Kulig

Swoje nagie ciało aktorka pokazała również w kontrowersyjnym filmie Wojciecha Smarzowskiego "Kler", co już w fazie produkcji i zapowiedzi filmowych powodowało oburzenie odbiorców. Wcieliła się bowiem w parafiankę, mającą romans z księdzem!

Artystka znana w Hollywood

Joanna Kulig znana jest już nie tylko na polskiej scenie filmowej. Aktorka rozwija swoją karierę u boku gwiazd wielkiego formatu. Wszystko dzięki kreacji Zuli w "Zimnej wojnie". Ta rola była skrojona pod nią - piękną, zaznajomioną z różnymi bohaterkami i utalentowaną wokalnie kobietę. Jej talent do śpiewu wychwalała w wywiadzie dla "Pani" sama Natalie Portman.

Przez lata swojej kariery aktorka wielokrotnie wybierała role śpiewane. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć aktorkę w kolejnej międzynarodowej produkcji. W 2020 roku wydany został serial Netfliksa "The Eddy". Zagrała tam wokalistkę w klubie jazzowym.



"Chciałabym roli nieśpiewanej. Bo już za dużo było takich ról, w których śpiewam. Przydałoby się coś odjechanego, odmiennego." mówiła Joanna Kulig w lutym 2020 roku w rozmowie z PAP Life

Joanna Kulig w tym roku również podbiła duży ekran. W kinach emitowany jest film "Każdy wie lepiej", w którym wcieliła się w Anię. Do tego w niedalekiej przyszłości pojawi się u boku gwiazd Hollywood. Wszystko za sprawą filmu " She Came to Me ", w którym zagra wraz z Anne Hathaway czy Matthew Broderickiem.

Joanna Kulig prywatnie

W wywiadach aktorka rzadko wspomina o swoim mężu - Macieju Bochniaku. Jest polskim reżyserem, twórcą filmu "Disco Polo", seriali "Belfer" oraz "Diagnoza". Kulig posiada w mężu ogromne wsparcie. Kariera światowa pochłania większość wolnego czasu, a przy tym w 2019 roku aktorka została mamą małego Jasia.

"Gdy robię film, znikam jak marynarz. Pracuję po szesnaście godzin. Dzięki Bogu mam dom, w którym mogę szybko wrócić do siebie." Joanna Kulig

Kulig jest kobietą zapracowaną, ale potrafi też powiedzieć stop. Prosto z nagrań do "She Came to Me" udała się na festiwal filmowy w Cannes. Jednak jak przyznała w jednym z wywiadów, zrezygnowała z kilku ról na rzecz odpoczynku w domu w Warszawie.

