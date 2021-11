​Tom Holland zagra Spider-Mana w trzech kolejnych filmach

"Spider-Man: Bez drogi do domu" w reżyserii Jona Wattsa kończy tzw. licealną trylogię przygód Petera Parkera, czyli Spider-Mana, która rozpoczęła się w 2017 roku. Skończy się ona z przytupem, jakim będzie powrót postaci z filmów, w których role Spider-Mana grali Tobey Maguire i Andrew Garfield . Będzie to więc swoiste zamknięcie 20-letniej historii produkcji o Człowieku-Pająku.



Amy Pascal to nie tylko producentka filmów o Spider-Manie, ale też kluczowa osoba w negocjacjach pomiędzy studiami Sony i Marvela. I choć większość postaci z komiksów Marvela pozostaje w rękach Marvel Studios, prawa do niektórych posiada właśnie Sony. Jedną z takich postaci jest Spider-Man, a od porozumienia zawartego między studiami zależała jego przyszłość. Ta na obecną chwilę rysuje się kolorowo.

"Nie jest to ostatni film, jaki zrobiliśmy z Marvelem. Nie jest to ostatni film o Spider-Manie. Przygotowujemy się do kręcenia kolejnego filmu o nim. Razem z Tomem Hollandem i Marvel Studios. Podobnie jak wcześniej, teraz też myślimy o trzech takich filmach. Nie będą to ostatnie z naszych filmów Kinowego Uniwersum Marvela" - zapewniła Pascal w rozmowie z portalem "Fandango".

W tej samej rozmowie producentka poinformowała też, że wkrótce pojawi się pierwszy materiał z kontynuacji animowanego filmu "Spider-Man: Uniwersum" . Tworzą ją autorzy nagrodzonej Oscarem pierwszej części serii - Phil Lord i Chris Miller . Pascal nie wyklucza, że w przyszłości powstanie film fabularny, w którym spotkają się postaci Petera Parkera i bohatera "Spider-Man: Uniwersum" Milesa Moralesa.

