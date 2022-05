Różnica wzrostu, to nie przeszkoda! Zendaya jest wyższa od swego partnera o 5 cm. Tom Holland mierzy 173 cm, co nie stanęło mu na drodze do miłości. Amerykańskie media długo spekulowały, czy gwiazdy filmu "Spider-Man" produkcji Marvela są razem. Po kilku miesiącach snucia podejrzeń, w listopadzie 2021 roku, para oficjalnie ogłosiła swój nieformalny związek.

Najbardziej pamiętnym małżeństwem, które dzieliła spora różnica wzrostu, byli Tom Cruise z Nicole Kidman . Aktorka jest wyższa od gwiazdora o 9 cm, gdyż ma 179 cm. Natomiast Tom mierzy 170 cm. Aby zatuszować asymetrię, Cruise zakładał buty na grubszej podeszwie.

Zdjęcie Nicole Kidman jest wyższa od Toma Cruise'a o dziewięć centymetrów / Steve Granitz/WireImage / Getty Images

Tom Holland i Zendaya: Jak się poznali?

Tom Holland i Zendaya spotkali się na planie filmu "Spider-Man: Homecoming" (2017 rok), gdzie wcielili się w parę nastolatków. Tom odegrał kultowego Petera Parkera, a Zendaya wystąpiła jako "MJ" - koleżanka ze szkoły, w której zadurzył się tytułowy bohater. Uczucia wykreowane na potrzeby filmu, stały się rzeczywistością. Najprawdopodobniej miłość tych dwoje ziściła się podczas nagrywania kontynuacji dzieła "Spider-Man: Bez drogi do domu" (2021 rok).

Zendaya zadebiutowała w telewizji w produkcjach Disneya. Później dorobiła się światowej sławy dzięki występowi w musicalu "Król rozrywki" (2017 rok), gdzie zagrała u boku Hugh Jackmana i Zaca Efrona. Zyskała także rozgłos za sprawą serialu "Euforia" i oscarowego hitu "Diuna" (2021 rok) w reżyserii Denisa Villeneuve’a.

Tom Holland ma na swoim koncie udział w serii filmów Marvela: "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" (2016 rok), "Spider-Man: Homecoming" (2017 rok) i "Avengers: Wojna bez granic" (2018 rok) oraz ich kontynuacjach. Niedawno pojawił się także w produkcji "Uncharted", w której zagrał u boku Marka Wahlberga i Antonia Banderasa.

Tom Cruise i Nicole Kidman: Burzliwy związek, głośny rozwód

Amerykański gwiazdor Tom Cruise i ceniona aktorka Nicole Kidman byli małżeństwem od 1990 do 2001 roku. Ich wiązek został zapamiętany jako niezwykle burzliwy, a rozwód pary śledziły rzesze fanów. Tom i Nicole poznali się w 1990 roku na planie hitu "Szybki jak błyskawica" w reżyserii Tony’ego Scotta. Wzięli ślub 24 grudnia tego samego roku.

Ostatnim filmem, w którym wspólnie wystąpili, był thriller erotyczny "Oczy szeroko zamknięte" (1999 rok) w reżyserii Stanleya Kubricka. Od momentu tej kontrowersyjnej produkcji, małżeństwo Cruise’a i Kidman zaczęło chylić się ku upadkowi. Para przypieczętowała swoje rozstanie głośnym rozwodem (8 sierpnia 2001 rok).

Zuzanna Bartuś

