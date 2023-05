Tom Hanks: Dzięki sztucznej inteligencji będzie mógł grać nawet po śmierci

Tom Hanks o sztucznej inteligencji

"Gdybym chciał, to dzięki współczesnym możliwościom, mógłbym zaproponować serię siedmiu filmów, w których bym wystąpił i w których miałbym 32 lata. Począwszy od teraz aż do skończenia świata. Każdy może odtworzyć swój wizerunek w obojętnie jakim wieku dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz technologii deep fake. Jutro mógłby mnie przejechać autobus, a ja dalej bym grał i grał" - powiedział Tom Hanks w podcaście Adama Buxtona.

I dodał, że taki wykreowany wizerunek mógłby być na tyle realistyczny, że widzowie nie zorientowaliby się, że to iluzja.

"Jeśli nie zostanie jasno powiedziane, że dany wizerunek został stworzony przez sztuczną inteligencję lub technologię deep fake, nie będzie nic, co wskazałoby, że to nie ja" - stwierdził dwukrotny laureat Oscara.

"Here": Nowy film Toma Hanksa

Już wkrótce Hanks przetestuje możliwości współczesnej technologii w powstającym właśnie nowym filmie Roberta Zemeckisa zatytułowanym "Here". Zostanie w nim bowiem wykorzystana technika cyfrowego odmłodzenia wizerunku. Nie jest to pierwszy raz, gdy Hanks i Zemeckis próbują w ten sposób przyczynić się do zrewolucjonizowania kina. Zdaniem Hanksa to właśnie ich praca przy filmie "Ekspres polarny" z 2004 roku przyspieszyła prace nad technologią deep fake.

"Pierwszy raz, gdy stworzyliśmy film z ogromną ilością danych dotyczących naszych wizerunków wgranych do komputera, czyli dosłownie tego, jak wyglądamy, miał miejsce przy okazji +Ekspresu polarnego+. Spodziewaliśmy się tego, co nadchodzi. Dostrzegliśmy możliwość zabrania zer i jedynek z komputera i zamienienia ich w twarze, w postaci. Od tego czasu było tego coraz więcej, a teraz widzimy to wszędzie" - stwierdził Hanks.

Według słów aktora, najbliższy czas przyniesie regulacje w sprawie takiego wykorzystywania wizerunku. "Mogę zdradzić, że już teraz toczone są dyskusje we wszystkich artystycznych gildiach, we wszystkich agencjach i wszystkich firmach prawniczych w celu legalnego zabezpieczenia naszych twarzy, głosu i wszystkiego innego jako naszej własności intelektualnej" - ujawnił gwiazdor.

