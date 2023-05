Olaf Lubaszenko: Wielka metamorfoza aktora

Olaf Lubaszenko przez wiele lat zmagał się z ogromną nadwagą. W jego życiu nadszedł jednak moment, kiedy powiedział "nie" nadprogramowym kilogramom i zaczął gwałtownie chudnąć. Ostatecznie zgubił prawie połowę masy swojego ciała!

Aktor, który w najgorszym momencie przy 179 centymetrach wzrostu ważył 165 kilogramów, jest teraz o prawie 80 kilogramów lżejszy.



"Byłem u bariatry. Byłem nawet o krok od operacji, ale zazwyczaj, kiedy zaczynam zabierać się do tematu operacji, następuje taki efekt strachu, organizm się mobilizuje i zaczyna chudnąć" - cytował aktora "Super Express".

Reklama

Twórca hitów "Chłopaki nie płaczą", "Poranek kojota" czy "E=mc2" przed kilkoma laty w udzielonym "Newsweekowi" wywiadzie wyznał, że jego problemy z wagą były związane z depresją, z którą niegdyś walczył.

"Depresja i otyłość to siostry bliźniaczki. Moja waga jest objawem, a nie przyczyną. Z przyczyną sobie poradziłem. Tyle że naprawdę nie ma znaczenia, co było pierwsze" - depresja i otyłość to upiorne siostry bliźniaczki. Świetnie ze sobą zgrane i dopasowane. Mają jeszcze dwójkę rodzeństwa: to cukrzyca i bezdech senny - mówił wówczas.

Instagram Post Rozwiń

Aktor zachwycił na premierze filmu "Bliscy"

Już 19 maja na ekrany polskich kin trafi film "Bliscy" w reżyserii Grzegorza Jaroszuka, w którym w jednej z głównych ról zobaczymy Olafa Lubaszenkę. Aktor, wraz z ekipą produkcji, pojawił się na uroczystej premierze filmu i przyciągnął uwagę fotoreporterów. Jego metamorfoza imponuje.

Zdjęcie Olaf Lubaszenko na premierze filmu "Bliscy" / Gałązka / AKPA

Zdjęcie Ekipa filmu "Bliscy" / Gałązka / AKPA

"Bliscy" to urzekająca i nietuzinkowa opowieść o "everymenach" i ich poważnych problemach. To jednocześnie mix gatunków: kryminału, komedii i dramatu. Światowa premiera filmu miała miejsce na prestiżowym festiwalu w Karlowych Warach, ponadto "Bliscy" pojawili się także na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Mastercard OFF CAMERA.

W obsadzie filmu znaleźli się: Olaf Lubaszenko ("Kobiety mafii"), Adam Bobik ("Minuta ciszy"), Izabela Gwizdak ("Diagnoza"), Piotr Żurawski ("Chyłka") i Piotr Trojan ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Johnny"). Film został wyprodukowany przez firmę MD4, która w swoim łamiącym schematy portfolio ma takie obrazy jak: "Baby Blues" Katarzyny Rosłaniec, "W imię..." Małgorzaty Szumowskiej i "Fuga" Agnieszki Smoczyńskiej.

Zobacz również:

Marta Karwowska o filmie "Fanfik": Radość z odnalezienia siebie