Vincent Cassel: Co łączy go z Atosem?

W najnowszej ekranizacji powieści Aleksandra Dumasa "Trzej muszkieterowie: D’Artagnan" Vincent Cassel wciela się w postać Atosa. Roli tej poświęcił pięć miesięcy przygotowań i kolejne osiem na kręcenie zdjęć. A co prywatnie łączy aktora ze "starym wilkiem" Atosem? Okazuje się, że podejście do miłości. Aktor podobnie jak jego bohater twierdzi, że kiedy mężczyzna raz zawiedzie się na miłości, potem jest wobec niej znacznie ostrożniejszy.

Vincent Cassel: Dlaczego marzył o Evie Green?

Cassel twierdzi, że od czternastu lat czekał, by w końcu móc zagrać z Evą Green . A kiedy wszechświat zaczął mu sprzyjać, dostał nagle aż dwie propozycje, w których mógł być blisko aktorki. Najpierw w serialu "Połączeni przeszłością", a potem właśnie w adaptacji powieści Aleksandra Dumasa. Cassel twierdzi, że dzięki temu spędził z Evą blisko rok. Mógł podziwiać, w jaki sposób pracuje i to, jak potrafi podążać za swoim aktorskim instynktem.

Zdjęcie Vincent Cassel z Evą Green / Kristy Sparow / Getty Images

Vincent Cassel: Rozwodzi się z modelką?

O aktorze jest ostatnio głośno również za sprawą plotek o kryzysie w małżeństwie z francuską modelką Tiną Kunakey, młodszą od niego o 30 lat. Bomba wybuchła w kwietniu, kiedy to francuskie media podchwyciły doniesienia "Daily Mail". Sugerowano, że zawarte niespełna pięć lat temu małżeństwo 56-letniego aktora lada dzień przejdzie do historii.



Powód? Aktor skasował wszystkie zdjęcia obecnej żony ze swojego Instagrama. Nie złożył jej też życzeń okazji 26. urodzin. Nie zapomniał za to powiedzieć publicznie kilku pięknych słów z okazji święta swojej osiemnastoletniej córki Devy, którą ma z pierwszą żoną, Monicą Bellucci .

Zdjęcie Tina Kunakey i Vincent Cassel / Marc Piasecki/WireImage / Getty Images

"Trzej muszkieterowie: D’Artagnan": Epicka filmowa przygoda

Film "Trzej muszkieterowie: D’Artagnan" opowiada historię, której bohaterem jest tytułowy młody i waleczny Gaskończyk. W drodze do Paryża staje w obronie tajemniczej kobiety. Pokonany przez zamaskowanych napastników cudem uchodzi z życiem. Po przybyciu do stolicy postanawia odnaleźć sprawców i wymierzyć sprawiedliwość. Nie podejrzewa, że w ten sposób trafi w sam środek międzynarodowej intrygi zagrażającej bezpieczeństwu Francji.

Wraz z nowymi przyjaciółmi: muszkieterami Atosem, Portosem i Aramisem próbuje udaremnić niebezpieczne machinacje kardynała Richelieu. Jednak to miłość do pięknej Konstancji Bonasiuex sprowadzi na niego niebezpieczeństwo. Konstancja jest powiernicą królowej Francji, która zostaje uwikłana w niebezpieczną grę, mającą na celu wciągnięcie kraju w wyniszczającą wojnę. D’Artagnan musi stanąć do walki o bezpieczeństwo i honor ukochanej oraz jej pani. W ten sposób stanie się śmiertelnym wrogiem Milady de Winter, która nie cofnie się przed niczym, by zrealizować podstępny plan.