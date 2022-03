​Tom Hanks dostał od Polaków fiata 126p. Teraz "maluch" idzie na aukcję

Polski fiat 126p z 1974 roku, czyli popularny "maluch", którego w 2017 roku sprezentowano gwiazdorowi kina, niebawem trafi w nowe ręce. Do końca aukcji pozostało sześć dni. Na razie za auto zaoferowano 22 tys. dolarów, czyli blisko 94 tys. zł.



Tom Hanks i "maluch" z Bielska-Białej

Strona Bringatrailer.com informuje, że samochód został "spersonalizowany dla Toma Hanksa na zlecenie miasta Bielsko-Biała w Polsce". Wszystko się zgadza. Łącznie z tym, że z zewnątrz fiat 126p jest biały, a w środku zielony (za sprawą skórzanej tapicerki) oraz, że ma silnik o pojemności 594 cm3 z czterobiegową manualną skrzynią biegów i stalowe felgi 12" z oponami Dębica Passio 135/80.

Reklama

Z opisu wynika, że w listopadzie 2021 roku wymieniono w "maluchu" akumulator oraz naprawiono m.in. układ paliwowy i hamulce. Co do przebiegu auta, to na stronie aukcyjnej napisano, że licznik wskazuje 300 mil (ok. 483 km), jednak nie wiadomo, ile mil pokonało wcześniej jego podwozie.

Tom Hanks dorzuca do swojej oferty skórzane "rajdowe" rękawiczki do prowadzenia wozu i zapasowe świece zapłonowe.

Pieniądze ze sprzedaży aktor zamierza przeznaczyć na szczytny cel - dla fundacji Hidden Heroes Campaign. Organizacji non-profit, która wspiera finansowo osoby opiekujące się w domu żołnierzami-weteranami, czyli przede wszystkim członków ich rodzin i przyjaciół.

Tom Hanks ma "nowy samochód"

Słynny hollywoodzki aktor Tom Hanks 30 listopada 2017 roku odebrał w Los Angeles kluczyki do "malucha", czyli fiata 126p, podarowanego mu przez mieszkańców Bielska-Białej po internetowej zbiórce zorganizowanej przez fankę aktora.

Cała historia zaczęła się od zdjęć słynnych małych fiatów, które Hanks zamieścił na swoim Twitterze podczas pobytu w Budapeszcie. Aktor znany jest ze zwyczaju fotografowania się wraz z autami, które przyciągną jego uwagę, i żartowania, że "ma nowy samochód!".

Na pomysł sprezentowania aktorowi fiata 126p wpadła Monika Jaskólska, gdy zobaczyła zdjęcia na Twitterze aktora. Bielszczanka zorganizowała zbiórkę na malucha dla Hanksa i zaproponowała, by zebrane pieniądze, które zostaną po zakupie samochodu, zasiliły konto bielskiego szpitala pediatrycznego. Odzew bielszczan był entuzjastyczny. Akcja ruszyła pod koniec roku i odbiła się szerokim echem w mediach na świecie. Pojawili się sponsorzy, pieniądze na malucha wyłożył przedsiębiorca i rajdowiec Rafał Sonik.

O akcji dowiedział się Hanks. W mailu do Jaskólskiej przyznał, że nieco żartował z samochodu, ale dodał, iż bardzo mu się on podoba. Zadeklarował, że wesprze bielski szpital pediatryczny. Pod koniec października 2017 roku Polka w Los Angeles spotkała się z gwiazdorem. Obiecał jej wtedy, że odwiedzi Bielsko-Białą.

Tom Hanks: Mistrz swojego fachu 1 / 7 Tom Hanks urodził się 9 lipca 1956 w Concord (Kalifornia). Jest synem Amosa Mefforda Hanksa (pochodzenia angielsko-walijskiego) i Janet Merilyn Frager (pochodzenia portugalskiego). Niestety jego dzieciństwo nie należało do najszczęśliwszych - większość tego czasu spędził w rodzinach zastępczych. Ze strony matki Hanks jest spokrewniony z 16. prezydentem USA Abrahamem Lincolnem. Źródło: Getty Images udostępnij

Zobacz również:

Ukrainy będzie bronił Rambo? Sylvester Stallone komentuje

Sean Penn opuszcza Ukrainę? Zmierza do Polski

Ukraińska Akademia Filmowa: Apel o bojkot rosyjskich produkcji

Gwiazdy solidaryzują się z Ukrainą. Kto zabrał głos?

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .