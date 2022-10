Trwają zdjęcia do 8. odsłony kultowej serii "Mission: Impossible" . Prace nad finałową częścią cyklu były wielokrotnie wstrzymywane - głównie przez wybuch pandemii koronawirusa, która pokrzyżowała plany niejednej ekipie filmowej. Na horyzoncie pojawiło się tymczasem kolejne zagrożenie, tym razem ze strony byłego pracownika produkcji. Jak w rozmowie z "The Sun" ujawniła osoba z bliskiego otoczenia Toma Cruise’a , zarówno odtwórca głównej roli, jak i reżyser filmu Christopher McQuarrie , od pewnego czasu otrzymują wiadomości z pogróżkami. Informator utrzymuje, że wszystko zaczęło się od zwolnienia koordynatora zespołu kaskaderów.

Tom Cruise otrzymuje groźby? Zatrudnił więcej ochroniarzy

"Czują lęk przed dalszym nękaniem. Tom i Chris nadal pracują nad filmem w Wielkiej Brytanii, ale konflikt z byłym członkiem załogi eskaluje. Zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie, więc postanowili zatrudnić profesjonalnych ochroniarzy, którzy na co dzień mają do czynienia z takimi zagrożeniami. W tym przypadku sztuka do pewnego stopnia naśladuje życie - film opowiada o ochronie przed czyhającym zagrożeniem i podobnie wygląda to poza planem" - donosi źródło pisma.

Rozżalony pracownik pozwał Cruise’a, McQuarrie’a oraz wytwórnię Paramount Pictures za złamanie warunków umowy. Twierdził on ponadto, że filmy Cruise’a są finansowane przez rosyjskich oligarchów, a przeciwko wytwórni toczy się śledztwo FBI.

"Choć sprawa ta budzi uzasadniony niepokój, osoby zaangażowane w produkcję są dobrej myśli. Dla bezpieczeństwa zwiększono liczbę ochroniarzy. Tom jest do tego przyzwyczajony, ale dla Chrisa to zupełnie nowa rzecz. Nikt nie zamierza jednak ryzykować" - dodaje znajomy aktora. Pierwsza część wielkiego finału serii zatytułowana "Mission: Impossible Dead Reckoning Part One" zadebiutuje na ekranach kin 14 lipca przyszłego roku. Na część drugą, która będzie zarazem zwieńczeniem całego cyklu, fanom przyjdzie poczekać do czerwca 2024 roku.

