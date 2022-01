"To nie wypanda": Kiedy animacja trafi do polskich kin?

Szefowie wytwórni Pixar i Disney zdecydowali, że animacja "To nie wypanda" zadebiutuje od razu na platformie streamingowej Disney+. Premierę ustalono na 11 marca 2022 roku.



Jednak w Polsce ta platforma nie jest jeszcze dostępna. Bez obaw, polscy widzowie obejrzą film "To nie wypanda" w kinach tak jak planowano, czyli również 11 marca.



Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku filmów "Co w duszy gra" i "Luca" . Te animacje trafiły od razu na platformę Disney+, ale w krajach, w których nie jest ona jeszcze dostępna, tytuły można było oglądać w kinach.



"To nie wypanda": Fabuła, twórcy, zwiastun

Mei Lee to pewna siebie trzynastolatka, szkolna kujonka i idealna, nie sprawiająca kłopotów córka. Jednak czas dojrzewania zmieni dotychczas uporządkowany świat dziewczyny w totalny chaos. Jej nadopiekuńcza, by nie powiedzieć natrętna, mama Ming nie odstępuje jej na krok, co tylko pogłębia frustrację nastolatki. A jakby tego było mało, za każdym razem, gdy Mei odczuwa silne emocje (czyli praktycznie ZAWSZE), zmienia się w ogromną... pandę rudą!



"To nie wypanda" to najnowszy film wytwórni Disney i Pixar. Animację wyreżyserowała zdobywczyni Oscara Domee Shi. Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej autorka otrzymała w 2019 roku za krótkometrażówkę Pixara pt. "Bao".

Wideo "To nie wypanda" [trailer 2]

Wideo "To nie wypanda" [trailer]

