To nie jest zwykły film. Działa o wiele mocniej niż inne produkcje

"Hurry Up Tomorrow": Gatunkowy thriller? Doświadczenie artystyczne

Właśnie ukazał się nowy zwiastun filmu "Hurry Up Tomorrow" , który zdradza więcej intrygujących szczegółów. Film opowiada o muzyku cierpiącym na bezsenność, który wyrusza w podróż, by odkryć istotę swojego istnienia. W tej roli zobaczymy Abla Tesfaye, znanego na całym świecie kanadyjskiego piosenkarza, autora tekstów i producenta muzycznego podpisującego swoją twórczość jako The Weeknd.

Towarzyszką jego podróży jest tajemnicza Anima. W tę rolę wcieliła się popularna aktorka Jenna Ortega, którą widzowie kojarzą przede wszystkim z serialu Netfliksa "Wednesday". Ale na tym nie koniec, bo Jenna jest też producentem wykonawczym "Hurry Up Tomorrow".

Twórcy filmu obiecują, że po sensie widzowie uwierzą, że... rzeczywistość jest ukryta głębiej niż myślą.

"Hurry Up Tomorrow" nie jest według nich zwykłym gatunkowym thrillerem, ale swego rodzaju podróżą i doświadczeniem artystycznym. Reżyser i scenarzyści rzucają wyzwanie konwencjonalnemu opowiadaniu historii i zachęcają do interpretowania i angażowania się w ekranową opowieść na głębszym psychologicznym poziomie.

"Hurry Up Tomorrow" wykorzystuje dźwięk i efekty wizualne do przedstawienia wewnętrznych zmagań bohaterów, oferując wciągające doświadczenie. Muzyka jest tu czymś więcej niż tylko ścieżką dźwiękową. Kompozycje The Weeknd kształtują nastrój filmu, odzwierciedlając trudności, które przeżywają bohaterowie, jednocześnie pozwalając dźwiękowi stać się narratorem historii.

"Hurry Up Tomorrow": O filmie

Gdzieś na granicy jawy i snu, życia i śmierci nieznajoma fanka próbuje pomóc swojemu idolowi odnaleźć prawdę o sobie.