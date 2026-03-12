To już pewne. Zdobywczyni Oscara zapoluje na Golluma

Historia rozegra się między wydarzeniami z trylogii "Hobbita" oraz "Władcą Pierścieni: Drużyną Pierścienia". Powstała na bazie notatek sporządzonych przez Tolkiena. Skupi się na poczynaniach młodego Aragorna, który stara się schwytać Golluma, zanim ten sprawi, że Pierścień wpadnie w ręce Saurona.

"The Lord of the Rings. The Hunt for Gollum". Co wiemy o produkcji?

Zdjęcia do "The Hunt for Gollum" rozpoczną się w Nowej Zelandii w maju 2026 roku i potrwają do października. Za kamerą stanie Andy Serkis. Producentami są Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens i Zane Winer. Scenariusz napisały Walsh i Boyens razem z Phoebe Gittins i Artym Papageorgiou. Film powstaje dla Warner Bros. Pictures i New Line Cinema. Wejdzie do kin pod koniec 2027 roku.

Dla Winslet będzie to ponowna współpraca z Peterem Jacksonem po ponad 30 latach. W 1994 roku wystąpiła w jego "Niebiańskich istotach". Ich scenariusz przyniósł reżyserowi i Walsh pierwszą w karierze nominację do Oscara.

Serkis ponownie wcieli się w Golluma. Z kolei Ian McKellen powtórzy rolę czarodzieja Gandalfa. Elijah Wood nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył, że pojawi się jako hobbit Frodo.