Powróci do swej najbardziej znanej roli? Aktor zabrał głos

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

Trwają przygotowania do realizacji filmu "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", prequela trylogii "Władcy Pierścieni". Elijah Wood został zapytany, czy powróci do roli hobbita Frodo. Aktor nie odpowiedział wprost.

Elijah Wood w filmie "Władca Pierścieni. Dwie wieże"New Line Cinema / WingNut FilmsEast News

45-letni aktor wykreował postać Froda w trylogii Petera Jacksona z lat 2001-2003. Ostatni raz wcielił się w nią w epizodzie filmu "Hobbit: Niezwykła podróż" z 2012 roku.

Elijah Wood nie chce, by ktoś inny grał Froda za jego życia

Wood udzielił wywiadu dla "The Times", w którym odniósł się do słów Iana McKellena. Odtwórca roli Gandalfa mówił o przygotowaniach do "The Hunt for Gollum" podczas wydarzenia For The Love Of Fantasy w sierpniu 2025 roku. Przyznał, że czarodziej i Froda będą bohaterami nadchodzącego filmu.

Zobacz również:

Viggo Mortensen nie powróci do roli Aragorna. Kto go zastąpi?
Wiadomości

Kultowa seria fantasy powraca po latach. Kto teraz zagra kluczowego bohatera?

Krystian Zając
Krystian Zając

    "Nic nie zostało oficjalnie zapowiedziane, ale zeszłego sierpnia Ian zdradził nieco tajemnicy" - mówił Wood. "Jest spora szansa [na mój powrót do roli Froda]. Nie mogę nic oficjalnie powiedzieć, dopóki nie zostanie to ogłoszone, ale cieszy mnie powstanie kolejnego filmu. Rozmowom o powrocie do Śródziemia zawsze towarzyszą nerwy. Wszyscy robią się bardzo uważni i zastanawiają się, czy film nie będzie za bardzo odchodził od poprzednich. Jednak ta historia jest zabawna i ekscytująca. Mam poczucie, że zespół znów się zbiera. Po prostu się cieszę".

    Dodał także, że jest bardzo związany z postacią, którą wykreował w trylogii "Władcy Pierścieni". "Nie chciałbym, żeby ktoś inny grał Froda, dopóki ja żyję i mam taką możliwość. Wiem także, jaka to radość, gdy siedzisz w kinie i widzisz Gandalfa. Jestem też fanem i bardzo mnie ciekawi, co z tego wyjdzie".

    Zobacz również:

    Elijah Wood
    Wiadomości

    Powrót Gandalfa i Frodo? Elijah Wood wie dużo o scenariuszu nadchodzącego filmu

    Patrycja Otfinowska
    Patrycja Otfinowska

      "The Lord of the Rings. The Hunt for Gollum". Co wiemy o filmie?

      Akcja "The Hunt for Gollum" będzie się rozgrywała między trylogią Hobbita i "Władcą Pierścieni: Drużyną Pierścienia". Za kamerą stanie Andy Serkis, który ponownie wcieli się w Golluma. Producentami są Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens i Zane Winer. Scenariusz napisały Walsh i Boyens razem z Phoebe Gittins i Artym Papageorgiou. Film powstaje dla Warner Bros. Pictures i New Line Cinema. Wejdzie do kin pod koniec 2027 roku. Według McKellena zdjęcia rozpoczną się w maju.

      "Chronologia wody" [trailer]materiały dystrybutora
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze