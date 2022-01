Nagrodzony Złotą Palmą na 74. festiwalu w Cannes film Julii Ducournau zaczyna się od emocjonalnej eksplozji, po której napięcie nieustanie rośnie - aż do ostatniej sekundy tej zdumiewającej, atakującej wszystkie zmysły historii.



"Titane" demoluje granice gatunków

"Titane" rozsadza ekran: demolując granice gatunków, włamując się do męskich filmowych fantazji, przebijając - ostrym szpikulcem, który wsuwa później we włosy - balony naszych oczekiwań. Alexia (Agathe Rousselle), posiadaczka tytanowych płytek, złych wspomnień i niezwykle ponętnego ciała, które nie ulega korozji, nie pozwala się lubić i nie daje się nie kochać. Jej życie jest jak rajd Paryż-Dakar: rozpaczliwie walczysz o przetrwanie i nigdy nie wiesz co będzie za zakrętem. Może baśń? Może horror? Melodramat? Feministyczna przypowieść o wewnętrznej przemianie? Choć wydaje się to niemożliwe, w "Titane" spotyka się wyobraźnia Davida Cronenberga, Luca Bessona i Claire Denis. Ducournau bezbłędnie łączy pozornie odległe stylistyki i światy, które tańczą, jak im zagra - na dyskotece w remizie.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Titane" [trailer] materiały prasowe

- "Titane" to dzika, rozsadzająca ekran opowieść o seryjnej morderczyni, w stylu kultowych filmów Quentina Tarantino i Davida Cronenberga. Alexia (wbijająca w fotel kreacja Agathe Rousselle) - seksowna tancerka, posiadaczka ognistego samochodu, po dokonaniu kilku morderstw musi uciekać przed policją. Szybko nadarza się okazja, by zmienić tożsamość i podać się za zaginioną osobę. Alexia rozpoczyna życie w nowej skórze, ale uwolnić się od przeszłości będzie niezwykle trudno... Autorka kultowego "Mięsa" Julia Ducournau demoluje granice gatunków. "Titane" to epicki spektakl, jednocześnie brutalny i zabawny, wielowymiarowy i szalony manifest, aż w końcu wariacja na temat ludzkiego ciała - jego granic i przemian - zapowiada dystrybutor, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.



"Titane": Kontrowersyjna Złota Palma

"Titane" otrzymało Złotą Palmę na ubiegłorocznym festiwalu filmowym w Cannes. Był to mocno kontrowersyjny werdykt. Prasa pisała bowiem o filmie m.in. "Wstrętne wizje chorej wyobraźni" oraz "Seks, śmierć i karoseria".



Podczas gali wręczenia nagród, która odbyła się w Grand Theatre Lumière, francuska reżyserka podziękowała całej ekipie i jury. "Jak byłam mała to lubiłam oglądać gale zamknięcia festiwalu w Cannes. Wtedy byłam pewna, że wszystkie nagrodzone filmy są doskonałe, bo były pokazywane na tej scenie. Dziś wieczorem to ja jestem na tej scenie. Wiem, że mój film nie jest doskonały, ale wydaje mi się, że żaden film nie jest doskonały w oczach tego, kto go zrobił. Teraz, gdy jestem dorosła i robię sama filmy, zdaję sobie sprawę, że perfekcja czasami budzi strach w oczach twórców. To jest słabość i siła. Jest tyle piękna, emocji, wolności, których nie da się zamknąć w utartych schematach. Dziękuję bardzo jury. Tą nagrodą pokazali państwo, że można w filmach ukazywać również inny świat" - mówiła.

Główną rolę zagrała Agathe Rousselle.



"Od razu wiedziałam, że szukam nieznanej twarzy. Kiedy postać Alexii przechodzi przez swoje "mutacje", nie chciałam, żeby ludzie mieli wrażenie, że obserwują przemianę aktorki, którą dobrze znają. Wspomniałam wcześniej o "kobiecości o rozmytych konturach". Potrzebowałam kogoś nieznanego, żeby to ucieleśnić. Kogoś, na kogo publiczność nie będzie mogła przenosić żadnych oczekiwań. Publiczność musi uwierzyć w jej przemianę, nie może szukać podstępu" - tłumaczyła Julia Ducournau.



Zdjęcie Agathe Rousselle w filmie "Titane" / materiały prasowe

"Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Agathe [Rousselle] na castingu, od razu się wyróżniała. Miała odpowiednią sylwetkę i fascynującą twarz, do tego prezencję. Rządziła ekranem i dokładnie tego chciałam" - dodała reżyserka.

Kim jest Julia Ducournau?

Julia Ducournau jest absolwentką scenopisarstwa na prestiżowej La Fémis w Paryżu. Zwróciła na siebie uwagę w 2011 roku, gdy jej krótki metraż "Junior" został pokazany podczas Tygodnia Krytyki na Festiwalu Filmowym w Cannes, a następnie zdobył nagrodę publiczności na Festiwalu w Angers.



Jej pełnometrażowy debiut "Mięso" ponownie trafił do selekcji Tygodnia Krytyki w Cannes w 2016 roku, gdzie wywołał szok oraz zdobył nagrodę FIPRESCI. Film trafił na wiele międzynarodowych festiwali, gdzie był wielokrotnie nagradzany (Toronto, Sundance, Gerardmer, Sitges) i znalazł dystrybutorów na całym świecie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mięso" [trailer] materiały dystrybutora

Zobacz również:

Największe polskie filmowe skandale i wpadki 2021 roku



Skandale w świecie kina w 2021 roku

Najlepsze aktorki 2021



Najlepsi aktorzy 2021 roku