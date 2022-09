"Od zawsze podobała mi się idea, że możesz wyrazić siebie właściwy sposób poprzez ubranie" - powiedział Chalamet w wywiadzie dla "Vogue'a".

Zdjęcia, które trafiły do magazynu, inspirowane były najnowszą produkcją z udziałem aktora - filmem "Bones and All" Luki Guadagnina - i akcentują androgyniczną naturę jego ekranowego bohatera.

Chalamet wcielił się w "Bones and All" w postać włóczęgi-kanibala.

Timothée Chalamet: Ikona stylu?

Kilka dni temu Timothée Chalamet pojawił się na festiwalu w Wenecji na premierze filmu "Bones and All" z odkrytymi plecami w kreacji francuskiego projektanta Haidera Ackermanna, szybko stając się sensacją mediów społecznościowych. O wiele więcej miejsca poświęcono właśnie strojowi aktora niż recenzjom filmu Luki Guadagnina.

Chalamet przyznał w rozmowie magazynem "Vogue", że ma wielkie szczęście, iż może nosić ubrania najwybitniejszych projektantów, jak Haider Ackermann, Tom Ford czy Virgil Abloh. "Moda zawsze była dla mnie rodzajem zabawy" - dodał.

Timothée Chalamet: Szczerość na pierwszym miejscu

W wywiadzie dla brytyjskiego "Vogue'a Chalamet opowiedział też o swojej karierze oraz o wchodzeniu w dorosłość. "We wczesnej młodości miałem złudne marzenie, aby, będąc nastolatkiem, zrobić karierę aktorską. Kiedy sukces pojawił się na mojej drodze, czułem bardzo wyraźnie, że nie chcę, aby inny ludzie, a w szczególności ja sam, zaczęli go spieniężać" - tłumaczy Chalamet, który w ten sposób tłumaczy, dlaczego jest wybredny w wyborze kolejnych ról i nie kieruje się jedynie zyskiem.



Aktor przyznał też, że pandemia uświadomiła mu, iż jest nieprzygotowany do pełnego wejścia w dorosłość. "Powinienem wydorośleć szybciej niż to zrobiłem. Odkryłem, że naprawdę muszę być szczery z samym sobą w życiowych sytuacjach, w których odbijałem się od ściany. Rzucałem się na wszystko całym sobą, co jakimś cudem doprowadziło mnie do miejsca, w którym teraz jestem" - powiedział Chalamet.

