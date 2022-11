"Till": Z szansami na Oscara?

"Till" ma szansę uplasować się wysoko w Oscarowych rankingach. Autorem muzyki jest polski kompozytor Abel Korzeniowski, od 2006 roku pracujący w Hollywood. Korzeniowski to zdobywca Złotych Lwów za muzykę do filmu "Duże zwierzę" (2000), nominowany do Złotych Globów i Emmy. Do listy jego prestiżowych wyróżnień dołączyła teraz nominacja do nagrody Hollywood Music in Media (HMMA) za film "Till". Także piosenka z tego filmu, "Stand Up", w wykonaniu Jasmine Sullivan, otrzymała nominację do nagrody HMMA. Wyniki poznamy już 16 listopada. A być może w zbliżającym się Oscarowym rozdaniu to właśnie Korzeniowskiemu przypadnie złota statuetka za muzykę.

"Till": Zachwyty krytyków i publiczności

Zachwyty krytyków i publiczności wzbudził również porywający występ Danielle Deadwyler, która zagrała zrozpaczoną matkę i niezłomną w walce o prawa człowieka kobietę. Ona także, podobnie jak Korzeniowski, wymieniana jest w kontekście Oscarowych nominacji. W jednej z głównych ról zobaczymy też słynną Whoopi Goldberg.

Zdjęcie Danielle Deadwyler na specjalnym pokazie filmu "Till" w Los Angeles (8 października 2022) / Unique Nicole / Getty Images

"Till": Fabuła filmu

Rok 1955, Missisipi. Emmett Till, czternastoletni czarnoskóry chłopiec spędza wakacje u kuzynów z Południa. Nieświadomy skali napięć na tle rasowym, pozwala sobie na drobny żart w kierunku białej kobiety, którego tragicznym finałem staje się jego brutalne morderstwo. Matka Emmetta, Mamie Till, podejmuje heroiczną walkę o sprawiedliwość i przekuwa druzgocącą żałobę w działanie. Prawdziwa historia, która stała się symbolem oporu Afroamerykanów wobec walki z rasizmem.

"Till": Kiedy i gdzie oglądać?

"Till" w kinach od 20 stycznia 2023 roku!

