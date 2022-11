W dwuipółminutowym filmie Daniel Craig tańczy solo na ulicach Paryża, do piosenki, której współautorką jest Rita Ora - prywatnie to żona reżysera klipu, Taiki Waititiego.

Aktor tańczy niczym Christopher Walken w teledysku "Weapon of Choice" Fatboy Slima. Przemierza miasto rytmicznym krokiem, aż wreszcie dociera do apartamentu w luksusowym hotelu, gdzie czeka na niego butelka trunku stworzonego przez Polmos Żyrardów, czyli wódka Belvedere. Po tym, jak z rozkoszą raczy się alkoholem, kończy się główna część klipu. Przez ostatnie pół minuty oglądać możemy zabawne kulisy powstawania tej produkcji.

Daniel Craig i Taika Waititi łączą siły

Początkowo Taika Waititi , twórca "Jojo Rabbit" oraz "Thora: Miłość i grom", nie miał pewności, czy Craig sprosta jego pomysłowi.

"Nie wiedziałem, czy Daniel potrafi tańczyć, czy nie. To było ryzyko - co, jeśli okaże się, że on nie potrafi tańczyć?" - przyznał Nowozelandczyk w rozmowie z magazynem "GQ". Zmartwienie reżysera nie było totalnie bezzasadne. Warto bowiem dodać, że nad choreografią czuwał JaQuel Knight. Utalentowany, ale i wymagający choreograf, który wsławił się współpracą z Beyonce.

W ramach ciekawostki można wspomnieć, że Craig miał wcześniej styczność z Belvedere w filmie "Spectre" z bondowskiej serii. Polski trunek pojawia się jako składnik kultowego drinka zamawianego przez Bonda - Martini z wódką, wstrząśniętego, nie zmieszanego.

