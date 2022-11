Jennifer Aniston latami starała się o dziecko. Korzystała z in vitro

Jennifer Aniston udzieliła szczerego wywiadu, w którym opowiedziała m.in. o nieudanych próbach zajścia w ciążę. Aktorka wyznała, że w przeszłości poddała się także zabiegowi in vitro, jednak zakończył się on niepowodzeniem. Próbowała także innych metod, lecz nie przyniosły one pożądanego skutku. Z perspektywy czasu przyznaje, że niczego nie żałuje.

Jennifer Aniston /Gregg DeGuire /Getty Images