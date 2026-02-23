"Zatrzymać pożar" to nowy thriller katastroficzny, który od kilku dni jest dostępny na Netfliksie. W krótkim czasie hiszpańska propozycja zdążyła podbić serca polskich widzów i wspiąć się na szczyt rankingu popularności.

"Zatrzymać pożar": o czym jest nowy film Netfliksa?

Akcja filmu skupia się na Marze, kobiecie pogrążonej w żałobie po śmierci męża. Wraz z rodziną wyjeżdża do letniego domu w lesie, próbując zamknąć trudny rozdział życia i odbudować relacje.

Sytuacja dramatycznie się komplikuje, gdy po rodzinnej kłótni córka Mary, Lide, znika bez śladu w gęstym lesie. W tym samym czasie w okolicy wybucha gwałtowny pożar, który szybko się rozprzestrzenia. Władze zarządzają ewakuację i przerywają oficjalne poszukiwania, uznając teren za zbyt niebezpieczny. Mara jednak nie zamierza się poddać. Razem z bliskimi decyduje się wyruszyć w ogarnięty ogniem las, by odnaleźć córkę.

W obsadzie filmu występują m.in.: Belén Cuesta jako Mara, Candela Martínez jako Lide, Joaquín Furriel jako Luis, Enric Auquer jako Santi, Diana Gómez jako Elena oraz Mika Arias w roli syna Eleny. Za reżyserię odpowiada David Victori.

"Zatrzymać pożar" numerem 1 na Netfliksie w Polsce

Film "Zatrzymać pożar" w zaledwie 3 dni stał się zdecydowanym numerem 1 na Netfliksie w Polsce. W rankingu najpopularniejszych tytułów ostatnich dni w naszym kraju wyprzedza m.in. "Szwedzkiego łącznika" oraz "Ligę potworów".