Julia Stiles: w latach 90. była idolką nastolatek

Julia Stiles w latach 90. była idolką nastolatek. W tym samym czasie, kiedy Julia Roberts grała w bijących rekordach oglądalności komediach romantycznych dla trochę starszych widzów, Stiles wcielała się w bohaterki, które musiały poradzić sobie z codziennymi wyzwaniami i miłością w czasach licealnych.

Stiles pierwszą rolę zagrała co prawda w thrillerze "Niedobra" (1998), ale przełomem w jej karierze była rola Kat Stratford w kultowym dziś filmie "Zakochana złośnica" (1999). Jej Kat była zbuntowaną nastoletnią feministką. Zapytana po latach o to, dlaczego komedia romantyczna, w której wystąpiła u boku Heatha Ledgera, nadal jest uwielbiana przez widzów.

"Scenariusz jest świetny" - powiedziała Julia Stiles w wywiadzie z Vogue. "Miałyśmy niesamowicie zdolny, inteligentny zespół złożony ze scenarzystek - Karen McCullah and Kirsten Smith, które podobnie jak bohaterka filmu nie chciały poddać się trendom, ani zrezygnować ze swojej autentyczności (...) To jest nasza osobowość, nasze poczucie humoru i tak będzie wyglądał ten film. To spodobało się widzom".

"Zakochana złośnica" była uwspółcześnioną adaptacją "Poskromienia złośnicy" Williama Szekspira. W następnych latach Stiles wystąpiła jeszcze w dwóch innych ekranizacjach dzieł dramatopisarza. Był to "Hamlet" z 2000 roku w reżyserii Michaela Almereydy, a rok później "O-Otello" Tima Blake'a Nelsona.

Julia Stiles: od komedii romantycznych do filmów akcji

Kolejnym głośnym filmem dla młodzieży była produkcja "W rytmie hip-hopu", w którym wcieliła się w postać Sary, dziewczyny starającej się dostać do upragnionej szkoły baletowej. W 2004 roku wystąpiła w komedii romantycznej "Książę i ja", gdzie jej postać była studentką medycyny zakochaną w tytułowym księciu. Kolejne filmy to tytuły w stylu "od zwykłej dziewczyny do gwiazdy" jak "Wygrane marzenia", "Step up", "Pamiętnik księżniczki", "Uśmiech Mony Lizy" czy "Wyznania małoletniej gwiazdy".

Przez lata Stiles grała też w cyklu o przygodach Jamesa Bourne'a - "Tożsamości Bourne'a", "Krucjacie Bourne'a", "Ultimatum Bourne'a". Pojawiła się w "Poradniku pozytywnego myślenia", w m.in. serialach "Riviera" czy "Dexter". W "Rivierze" zagrała główną rolę - kobiety, która po śmierci męża odkrywa rodzinne tajemnice. W kultowym "Dexterze" wcieliła się w Lumen Ann Pierce, partnerkę Dextera.

Julia Stiles: od lat marzyła o debiucie reżyserskim

W 2025 roku po raz pierwszy stanęła za kamerą pełnometrażowego filmu "Wish You Were Here". O reżyserii myślała od dawna.

"Rozglądałam się za odpowiednią historią do opowiedzenia bardzo długo" - mówiła Stiles w rozmowie z Vogue.

"Jestem romantyczką. Uwielbiam dobrą historię miłosną. Lubię ideę miłości, zakochiwania się, relacji, odkochania się, złamanych serc, a później triumfu. Zdaję sobie sprawę z ich budowy - elementy komedii romantycznej są w scenach między matką bohaterki i jej przyjacielem, kiedy starają się przekonać ją do skorzystania z aplikacji randkowej. To dodaje lekkości. Ale historia miłosna w tym filmie to historia tragicznej miłości. To najważniejsza, dojrzała część, bardziej niż wiek bohaterów".

