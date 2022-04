Film "Thor: miłość i grom" to już kolejna część przygód tego superbohatera, w której wreszcie powróci jego ukochana, Jane Foster. Bohaterka ma stać się Potężną Thor. Dla Taiki Waititiego to już kolejna produkcja, której głównym bohaterem jest Thor. Poprzednio wyreżyserował on film "Thor: Ragnarok ", który według wielu fanów Kinowego Uniwersum Marvela jest jedną z najlepszych odsłon serii, która - wraz z zapowiedzianymi już produkcjami - liczy prawie czterdzieści filmów.

"Thor: miłość i grom": Kto będzie głównym antagonistą?

Marvel rozpoczął kampanię promocyjną dotyczącą filmu "Thor: miłość i grom". Ostatnio do sieci trafiła pierwsza oficjalna grafika filmu, prawdopodobnie wkrótce więc widzowie zobaczą także zwiastun produkcji.

Do sieci wyciekły już też zdjęcia oficjalnych figurek do filmu. Jedna z nich prezentuje nowego przeciwnika Thora w pełnym kostiumie. To pierwszy raz, gdy możemy zobaczyć Gorra the God Butchera granego przez Christiana Bale’a.

W obsadzie filmu znajdują się także: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum, Vin Diesel, Taika Waititi, Dave Bautista, Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth, Melissa McCarthy, Ben Falcone, Russell Crowe, Jenny Morris i Simon Russell Beale.

