Natalie Portman w filmie "Thor: Miłość i grom" powraca do roli ukochanej tytułowego bohatera, Jane Foster. Tym razem podbije serce Thora we wcieleniu superbohaterki znanej jako The Mighty Thor. Bóg Asgardu nie będzie się mógł oprzeć urokowi kobiecej dłoni ściskającej jego młot Mjolnir.

Natalie Portman: Uwielbiam Kapitan Marvel

Rola w filmie "Thor: Miłość i grom" wymagała od Natalie Portman znacznej transformacji fizycznej. Nie wystraszyło to aktorki przed kolejnymi takimi komiksowymi projektami. Najbardziej chciałaby teraz wystąpić w jednym filmie z Kapitan Marvel. "Uwielbiam Kapitan Marvel. Grająca ją Brie Larson jest moją bardzo dobrą przyjaciółką. Byłoby więc super zagrać w jednym filmie" - mówi Portman w rozmowie z portalem "Variety".

"Czuję się taka szczęśliwa i podekscytowana, że stałam się częścią historii Jane. To niewiarygodne, że dzieci mają teraz tyle kobiecych postaci, z którymi mogą się utożsamiać. Za moich czasów była to co najwyżej Wonder Woman albo Catwoman. Należały do tej samej, jednej grupy superbohaterek. Obecnie stworzony został cały szeroki zakres kobiecych postaci z różnymi osobowościami, mocami, wyglądem. Każdy teraz może dostrzec w nich swój własny potencjał" - chwali dalej aktorka.

Tessa Thompson: Marzy o wizycie w Wakandzie

Jej koleżanka z planu, wcielająca się w rolę Walkirii Tessa Thompson , też ma pomysł na swoją przyszłość w MCU. "Nie pracowałam jeszcze z żadnymi superbohaterami z Wakandy. Zagranie z tą ekipą byłoby świetną zabawą. Chciałabym wpaść z wizytą do Wakandy. Jako Afroamerykanka powinnam odwiedzić swoją ojczyznę. Walkiria oczywiście pochodzi z Asgardu i nie jest Wakandyjką, ale myślę, że byłby to bardzo rozrywkowy projekt. Takie połączenie Nowego Asgardu i Wakandy. Jakiś wspólny zespół czy coś takiego" - mówi "Variety" Thompson.

Aktorka zachęca twórcę filmowej "Czarnej Pantery" , której część akcji rozgrywa się w Wakandzie, reżysera Ryana Cooglera, żeby do niej zadzwonił. "Masz mój numer!" - przypomina. Thompson zagrała u Cooglera w filmie "Creed: Narodziny legendy" .

