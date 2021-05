Rita Ora i Taika Waititi w miłosnym trójkącie z Tessą Thompson?

Niewykluczone, że w romansie Rity Ory i Taiki Waititi pojawił się ktoś jeszcze. Ostatnio do sieci trafiły zdjęcia pary w towarzystwie Tessy Thompson. Na fotografiach widać, jak we troje oddają się czułościom.

Rita Ora od lat udowadnia, że nie przepada za nudą w związku. W 2018 roku wyznała, że jest biseksualna, a w przeszłości była związana z kobietami. Piosenkarka ma już za sobą wiele relacji, które kończyły się po kilku miesiącach. Kiedy więc zaczęła pojawiać się publicznie ze starszym, nowozelandzkim reżyserem Taiką Waititi ("Jojo Rabbit", "Co robimy w ukryciu", "Thor: Ragnarok"), wielu spekulowało, że być może nadszedł dla niej czas na poważny związek.

Tymczasem okazało się, że nawet jeśli partnerzy myślą o swojej relacji poważnie, to oboje mają słabość do otwartych związków. Ostatnio przyłapano ich na czułościach z aktorką Tessą Thompson. Ze zdjęć wynika, że wszyscy zaangażowani czerpali z sytuacji wiele radości.



Rita Ora, Taika Waititi i Tessa Thompson są w miłosnym trójkącie?

Rita Ora, Taika Waititi i Tessa Thompson relaksowali się na tarasie domu reżysera w Sydney. Piosenkarka od kilku tygodni przebywa w Australii, ponieważ występuje w tamtejszym The Voice. Tymczasem reżyser kręci tam nowy film Marvela "Thor: Love and Thunder". Niedawno do pary dołączyła Tessa Thompson, którą znamy właśnie z występu w "Torze".

Taika i Rita Ora ujawnili swój związek pod koniec kwietnia, pojawiając się razem na premierze "RuPaul's Drag Race Down Under".