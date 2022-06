Informacją na temat tej niespodziewanej rozmowy podzielił się z fanami Alec Baldwin za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na Instagramie. W zapowiedzi wywiadu nie ukrywał swojego podziwu pod adresem Woody'ego Allena. "Kocham cię, Woody" - wyznał Baldwin.

"Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że w ogóle nie interesują mnie czyjekolwiek osądy oraz świętoszkowate komentarze. Co oczywiste, myślę samodzielnie, mam własne przekonania, więc zupełnie nie dbam o spekulacje innych osób. Jeśli uważacie, że proces w sprawie Allena powinien być przeprowadzony w formie serialu dokumentalnego HBO, to wasza sprawa" - pisze Baldwin w komentarzu do zaproszenia wideo. Odnosi się w nim do czteroodcinkowej produkcji stacji HBO "Allen kontra Farrow", w której poruszony został temat molestowania seksualnego, o które Allen oskarżany jest przez swoją przybraną córkę, Dylan Farrow.

Reklama

Wideo Allen v. Farrow: Official Teaser | HBO

Oskarżenia pod adresem Woody'ego Allena pojawiały się już wcześniej, jednak dopiero za sprawą ruchu #MeToo zostały potraktowane poważnie. Choć reżyser nie został skazany w tej sprawie, jest osobą niemile widzianą w Hollywood. Z tego powodu swoje ostatnie filmy nakręcił poza Stanami Zjednoczonymi. Ale nawet tam mają one trudność ze zdobyciem dystrybutora.

Z podobnymi konsekwencjami choć innego czynu zmaga się również Alec Baldwin. W październiku 2021 roku na planie kręconego przez niego westernu doszło do tragicznego w skutkach wystrzału. Z broni trzymanej przez Baldwina padł strzał, który śmiertelnie ugodził operatorkę filmu, Halynę Hutchins. Przed aktorem, który utrzymuje, że jest niewinny wypadku, kilka rozpraw sądowych w tej sprawie.