"The Man from Toronto" nie trafi do kin. Film z Kevinem Hartem w Netfliksie

​Branża kinowa wychodzi powoli z kryzysu wywołanego pandemią, dzięki czemu coraz więcej filmów trafia na duży ekran. Wciąż zdarzają się jednak produkcje, które - choć były realizowane z myślą o kinach - trafiają od razu na streamingi. Kolejnym takim filmem jest sensacyjna komedia "The Man from Toronto" z Woodym Harrelsonem i Kevinem Hartem w rolach głównych. Prawa do niej właśnie przejął Netflix.

Kevin Hart i Woody Harrelson na planie filmu "The Man from Toronto" /materiały prasowe