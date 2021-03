„Fatherhood” z Kevinem Hartem nie będzie miał premiery kinowej. Trafi na Netfliksa

Długa lista filmów, które zamiast do kin trafią od razu na serwisy streamingowe, powiększa się o kolejny tytuł. To „Fatherhood” („Ojcostwo”) z Kevinem Hartem w roli głównej. Pierwotnie produkujące go studio Sony planowało premierę kinową, ale pandemia COVID-19 wpłynęła na to, że jej termin był przesuwany. Finalnie film przejął Netflix oraz należąca do Obamów wytwórnia Higher Ground. I właśnie na Netfliksie „Fatherhood” zadebiutuje już 18 czerwca.

Reklama

Kevin Hart /Randy Holmes/ABC /Getty Images

Data premiery tego filmu na Netfliksie nie jest przypadkowa. W trzecią niedzielę czerwca (w tym roku to 20 czerwca), większość krajów świętuje Międzynarodowy Dzień Ojca. W Polsce to święto obchodzone jest 23 czerwca, więc polscy ojcowie również mogą uznać premierę filmu z Kevinem Hartem jako prezent dla siebie.



Scenariusz filmu oparto na motywach książki Matthew Logelina "Dwa pocałunki. Prawdziwa opowieść o miłości i stracie". W pozostałych rolach w filmie "Fatherhood" wystąpili Alfre Woodard ("K-PAX", "Lek pierwotny"), Lil Rel Howery ("Uciekaj!"), DeWanda Wise ("Jurassic World: Dominion"), Anthony Carrigan ("Barry"), Melody Hurd ("Trick") oraz Paul Reiser ("The Kominsky Method").



Liz i Matt byli w sobie zakochani jak mało kto na świecie. Kiedy dowiedzieli się, że będą mieli dziecko, oszaleli ze szczęścia. Jednak tego samego dnia, kiedy na świat przyszła ich córeczka, Liz odeszła. Matt został sam z malutką Maddy. 1 807 gramów, 43 centymetry i 78 milimetrów postawiło jego świat na głowie. Maddy wymagała absolutnego poświęcenia, absolutnej miłości. Chłopak, który jeszcze do niedawna marzył o pisaniu piosenek, stanął przed ogromnym wyzwaniem opieki nad małym dzieckiem. W zamian jednak malutka Maddy podarowała mu najcenniejszy dar - radość i nadzieję, jakie dostają tylko ludzie, którzy mają dla kogo żyć - czytamy w oficjalnym opisie opartej na faktach książki Logelina porównywanej do powieści autorstwa Nicholasa Sparksa ("Pamiętnik").



Pierwotnie "Fatherhood" miał trafić do kin na początku kwietnia ubiegłego roku, ale te plany pokrzyżowała pandemia. Reżyserem filmu jest Paul Weitz ("American Pie", "Był sobie chłopiec"), a scenariusz napisała Dana Stevens ("Miasto aniołów", "Świat to za mało").