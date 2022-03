"The Great Untold", czyli Netflix i TikTok łączą siły

Plebiscyt mający wyłonić trzech obiecujących twórców z TikToka ruszył w maju zeszłego roku. Streamingowy gigant zachęcił użytkowników do nakręcenia i zmontowania krótkiego zwiastuna odwołującego się do szerszej opowieści, którą chcieliby zrealizować.



Pojawiło się aż 16 tysięcy zgłoszeń, a trzech laureatów konkursu ogłoszono w sierpniu zeszłego roku. Obok możliwości nakręcenia własnego filmu krótkometrażowego przy wsparciu "mentorów" z Netfliksa (Ryana O'Connella, Maisie Richardson-Sellers, Davida E. Alberta i Lyn Sisson-Talbert), każdy ze zwycięzców otrzymał na swój projekt dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy dolarów.

Reklama

Filmy zatytułowane: "The Refugee", "Last to the Wild" i "The Game" będzie można zobaczyć w ciągu najbliższych godzin na kanale Netfliksa na platformie YouTube.



Wideo "The Great Untold": Official Trailer

Warto dodać, że obok podjęcia współpracy z Netfliksem, TikTok stał się właśnie oficjalnym partnerem festiwalu filmowego w Cannes. Podczas startującego w maju tego roku wydarzenia użytkownicy tej aplikacji będą mieli okazję do zobaczenia ekskluzywnych materiałów powiązanych z festiwalem (między innymi zakulisowych nagrań i wywiadów).



Wraz z organizatorami festiwalu, TikTok ogłosił też następny konkurs dla młodych filmowców. Platforma zachęca swoich użytkowników do nakręcenia filmów krótkometrażowych trwających minimum 30 sekund a maksymalnie 3 minuty i opisanie ich konkretnymi hasztagami.



Udostępnione materiały ma ocenić jeden ze światowej sławy reżyserów, który wybierze trzy najlepsze amatorskie produkcje. Twórcy zostaną nagrodzeni specjalną statuetką podczas festiwalu w Cannes.

Zobacz też:



Wychowywał go głównie ojciec. Kim dzisiaj jest syn polskiej seksbomby?

Gwiazda odchodzi z show-biznesu! Co będzie robiła?

Filmy o Ukrainie, które pozwolą lepiej zrozumieć sytuację za wschodnią granicą!



Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .