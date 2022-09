Poza Madsem Mikkelsenem i Amandą Collin, którzy grają główne role w filmie, wystąpią również m. in. Simon Bennebjerg, Gustav Lindh, Kristine Kujath Thorp, Magnus Krepper oraz Morten Hee Andersen.

Wcześniej, podczas Festiwalu w Cannes, ogłoszono, że światowej sławy aktor Mads Mikkelsen oraz utalentowana aktorka Amanda Collin wystąpią w rolach zubożałego Kapitana Ludviga Kahlena oraz pełnej życia Ann Barbary, a dziś możemy z przyjemnością ogłosić pozostałych członków obsady.



U boku Mikkelsena i Collin zagrają młode talenty kina skandynawskiego. Do obsady dołączyła grupa utalentowanych młodych artystów takich jak Simon Bennebjerg, który wcieli się w postać Frederika de Schinkel, lokalnego właściciela ziemskiego i arcywroga postaci granej przez Madsa Mikkelsena, czyli Ludviga Kahlena.

Utalentowana norweska aktorka Kristine Kujath Thorp zagra kuzynkę Frederika de Schinkel, Edel Helene, uwikłaną w morderczą walkę o władzę i miłość, którą toczą Shinkel

i Kahlen. Kujath Thorp znana jest z komediodramatu "Ninjababy" (2021), który zdobył nagrody w Berlinie oraz na SXSW, a ostatnio można było ją podziwiać w pokazywanym

w oficjalnej selekcji w Cannes filmie "Sick of Myself" (2022) oraz w pokazywanym w oficjalnej selekcji w San Sebastian "The Great Silence" (2022).

W filmie wystąpi również zdobywca nagrody dla obiecującego młodego aktora na EFP 2021 Gustav Lindh ( "Jeźdźcy sprawiedliwości" ), którego zobaczymy jako nieoczywistego sprzymierzeńca Kahlen’a - pastora Antona Eklunda.

"The Bastard": O czym opowie film?

Film, uznaje się za jedną z największych produkcji Zentropy ostatnich lat (budżet 8 milionów euro). Scenariusz filmu Arcel napisał wspólnie z innym uznanym duńskim scenarzystą

i reżyserem Andersem Thomasem Jensenem ( "Jeźdźcy sprawiedliwości" ) na podstawie duńskiego bestsellera pt. "Kaptajnen og Ann Barbara" z 2020 roku. Producentem filmu jest Louise Vesth z Zentropa Entertainments.





Adaptacja Arcela to porywający dramat o podboju duńskich wrzosowisk. To film o niepoddającej się człowiekowi naturze, wielkich marzeniach i jeszcze większym poświęceniu. O zemście, dyscyplinie, miłości i stracie. To historia o dumnym i niepoddającym się przeciwnościom mężczyźnie oraz o kobiecie, która zostaje jego sprzymierzeńcem w walce ze złem, śmiercią i potępieniem.

Zdjęcia do "The Bastard" powstają właśnie w Danii, Niemczech i Czechach. Premiera planowana jest na jesień 2023 roku.

