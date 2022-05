Rola w "King’s Land" będzie dla Mikkelsena ponowną okazją do współpracy z jednymi z najlepszych duńskich twórców filmowych Nikolajem Arcelem. Aktor zagrał już w reżyserowanym przez tego artystę "Kochanku królowej" , w którym partnerowała mu Alicia Vikander . Scenariusz filmu "King’s Land" razem z Arcelem napisał Anders Thomas Jensen . To też dobry znajomy Mikkelsena. Aktor zagrał w reżyserowanych przez niego filmach "Jabłka Adama" , "Mężczyźni i kurczaki" oraz ostatnio "Jeźdźcy sprawiedliwości" .

"King’s Land": Mads Mikkelsen gwiazdą historycznego widowiska

Jak informuje portal "The Wrap", film "King’s Land" będzie ekranizacją wydanej w 2020 roku książki Idy Jessen zatytułowanej "The Captain and Ann Barbara". Mikkelsenowi towarzyszyć na ekranie będzie Amanda Collin ("Wychowane przez wilki"). Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się już na początku września tego roku, będą realizowane w Danii, Niemczech i Czechach. Duńskiej premiery filmu należy spodziewać się w 2023 roku. Budżet tej produkcji szacowany jest na 8 milionów euro, co jest największym budżetem duńskiego filmu od lat.

W połowie XVIII wieku duński król Fryderyk V Oldenburg ogłosił, że dzikie wrzosowiska Jutlandii należy okiełznać, skolonizować i uprawiać, by cywilizacja mogła się rozszerzać, a do królewskiej kasy trafiały nowe podatki. Nikt jednak nie odważył się wprowadzić w życie królewskiego dekretu. Wrzosowiska oznaczały pewną śmierć. Było to zapomniane przez Boga miejsce nawiedzane przez drapieżne wilki i rozbójników. Późnym latem 1755 roku w stronę wrzosowisk wyruszył jednak samotny żołnierz Ludvig Kahlen. Wiedział, że to miejsce przyniesie mu zaszczyty i bogactwo albo go pokona - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu.

"Wspaniale współpracowało mi się z Nikolajem Arcelem przy 'Kochanku królowej, dlatego jestem wyjątkowo podekscytowany ponowną współpracą. Ma on niesamowitą wizję tego filmu, a razem z Andersem Thomasem napisali wspaniały scenariusz. Głęboko poruszyły mnie jego brutalność i czułość. To ważny i fascynujący rozdział duńskiej historii, który porusza problemy aktualne także dzisiaj. Poza tym jest to porywająca historia i niezła przygoda" - komplementuje projekt filmu Mads Mikkelsen .

