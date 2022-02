W thrillerze "God’s Country" Thandiwe Newton zagrała profesorkę college'u, która musi stawić czoła dwóm białym myśliwym po tym, jak wdarli się na teren jej posiadłości. Aktorka przyznała, że miała wątpliwości, czy przyjąć rolę.

"Zdałam sobie sprawę, że moje lęki i niepewność okazały się być silnie powiązane z uprzedzeniem, z jakim sama się zetknęłam, głównie ze strony Afroamerykanek" - ujawniła laureatka nagrody Emmy.

Thandiwe Newton ma zbyt jasną skórę?

23 stycznia odbyła się światowa premiera filmu "God’s Country", w którym główną rolę zagrała Thandiwe Newton. Wcieliła się ona w profesorkę college'u Sandrę Guidry, która przeżywa żałobę po śmierci matki. Między nią a dwoma białymi myśliwymi, którzy wkroczyli bezprawnie na teren jej posesji, wywiązuje się konflikt. I zaczyna błyskawicznie eskalować.

Reklama

Oparty na motywach opowiadania Jamesa Lee Burke'a dreszczowiec zbiera entuzjastyczne recenzje. Krytycy chwalą przede wszystkim grę gwiazdy serialu "Westworld".

"Laureatka nagrody Emmy dała widzom jeden z najlepszych aktorskich popisów w swojej karierze" - pisał Christian Zilko z "IndieWire". "Newton jest jak zawsze niesamowicie przekonująca i z łatwością utrzymuje zainteresowanie widza swoją powściągliwą grą" - wtórował mu Dennis Harvey na łamach "Variety".

W ramach promocji swojego najnowszego filmu brytyjska aktorka udzieliła wywiadu "Associated Press", w którym opowiedziała o wątpliwościach, jakie towarzyszyły jej w związku z przyjęciem roli. Newton, która przyszła na świat w rodzinie o mieszanych korzeniach afrykańsko-europejskich (jej ojciec jest Brytyjczykiem, zaś matka pochodzi z Zimbabwe) przyznała, że spotkała się z dużą niechęcią ze strony innych czarnoskórych kobiet.

Niechęć ze strony czarnoskórych kobiet

"Zdałam sobie sprawę, że moje lęki i niepewność okazały się być silnie powiązane z uprzedzeniem, z jakim sama się zetknęłam, głównie ze strony Afroamerykanek. Myślę, że każdy, kto był kiedykolwiek prześladowany czy padł ofiarą dyskryminacji, będzie w stanie utożsamić się z tą postacią. To było dla mnie szalenie trudne doświadczenie. Desperacko pragnęłam przeprosić wszystkie ciemnoskóre aktorki, chciałam powiedzieć im: 'Wybaczcie, że to ja zostałam wybrana. Moja mama wygląda tak jak wy'. To dla mnie niesamowicie bolesne, że kobiety, które wyglądają jak moja mama, czują, że ich nie reprezentuję" - wyznała aktorka z trudem tłumiąc łzy.



Instagram Post

I dodała, że mimo owej niechęci ma nadzieję na to, iż za sprawą swojej coraz dynamiczniej rozwijającej się kariery w Hollywood, zdoła pomóc innym czarnoskórym kobietom stawiającym pierwsze kroki w branży filmowej.

"Wierzę, że każda kolorowa kobieta, która przeciera szlaki innym kolorowym kobietom, robi wiele dobrego. Za każdym razem, gdy czytam, że ten film miał ogromne znaczenie dla czarnoskórych kobiet, dziękuję Bogu, że moja zbyt jasna skóra nie zrujnowała jego przesłania. I nie sprawiła innym bólu" - powiedziała aktorka.

O wpływie swojego pochodzenia na to, w jaki jest odbierana przez widzów, Newton opowiedziała w 2020 roku w wywiadzie dla "Vulture".

"Przez te wszystkie lata czułam, że dla czarnoskórych osób nie jestem jedną z nich. Dlatego na Instagramie nie pokazuję swojego taty, za to często publikuję zdjęcia mamy. Chcę, by czarnoskórzy fani czuli, że mogą mi zaufać, że nie jestem częścią establishmentu, który poniża i dyskryminuje kolorowych" - stwierdziła wówczas gwiazda.

Thandie Newton, właściwie Thandiwe: Egzotyczna piękność 1 / 10 Thandiwe Newton sławę zdobyła dzięki superprodukcji "Mission: Impossible 2". Zagrała tam u boku Toma Cruise'a, ale nie zobaczyliśmy jej już w kolejnych częściach serii. "Jako aktorka zawsze próbuję grać tak wiele różnych ról, jak to tylko możliwe" - przyznała aktorka w jednym z wywiadów. "Szczerze mówiąc, generalnie opisałabym moją karierę jako troszkę schizofreniczną, ponieważ nigdy nie zdarza mi się robić tego samego dwa razy". Źródło: Getty Images Autor: Dave Hogan udostępnij

Zobacz również:

David Lynch wystąpi w nowym filmie Stevena Spielberga



Film Agnieszki Holland wywołał skandal w Niemczech



Charlotte Rampling: Mistrzyni kontrowersyjnych ról



"Oszust z Tindera" hitem Netflixa. Antybohater dokumentu pozwie portal?