"Prawdziwe kłamstwa": kultowy film Jamesa Camerona

"Prawdziwe kłamstwa" to komedia sensacyjna w reżyserii Jamesa Camerona. Międzynarodowy agent do zadań specjalnych Harry Tasker (Arnold Schwarzenegger) to prawdziwy as wśród szpiegów: włada biegle sześcioma językami, ma nienaganne maniery, ale potrafi też unieszkodliwić każdego przeciwnika. Może pochwalić się doktoratem z fizyki jądrowej i umiejętnością pilotażu samolotu odrzutowego. Ze wszystkich niebezpiecznych misji wychodzi obronną ręką. Problemy zaczynają się wtedy, gdy w aferę szpiegowską zostaje wplątana jego rodzina.

Reklama

To jeden z najdroższych filmów dekady lat 90. Budżet przekroczył 100 mln dolarów, co wtedy było absolutnym rekordem. Na całym świecie zarobił 378 mln dolarów. Na ekranie u boku Schwarzeneggera oglądamy: Jamie Lee Curtis, Toma Arnolda, Billa Paxtona i innych. Curtis za swą rolę została nagrodzona Złotym Globem.

"Prawdziwe kłamstwa" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Prawdziwe kłamstwa" zostanie dzisiaj, 10 grudnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:00.

Czytaj więcej: HBO Max z mocną propozycją na dziś. Nie oderwiecie się od tego filmu