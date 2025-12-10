"Zamach na papieża" to pierwszy film Władysława Pasikowskiego po pięcioletniej przerwie. Legendarny polski reżyser zdecydował się na połączenie thrillera, kina akcji, ze scenariuszem inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami.

"Zamach na papieża": powrót Pasikowskiego. Mocny polski film z Bogusławem Lindą

Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy.

Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno - i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?

W gwiazdorskiej obsadzie obok Bogusława Lindy, regularnego współpracownika Pasikowskiego, znaleźli się między innymi: Karolina Gruszka, Zbigniew Zamachowski, Adam Woronowicz, Ireneusz Czop, Wojciech Zieliński, Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Dobromir Dymecki i Matylda Giegżno.

Produkcja trafiła do kin 26 września i w ciągu miesiąca została obejrzana przez ponad 270 tysięcy widzów. Była również nominowana do Złotego Lwa podczas 50. edycji Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

Producentem filmu jest studio Wonder Films, które ma w swoim dorobku współpracę z reżyserem przy takich tytułach, jak "Jack Strong" (2013), "Kurier" (2019) czy "Psy 3. W imię zasad" (2020).

"Zamach na papieża" w streamingu. Gdzie oglądać?

Fani mocnego kina mają obecnie nie lada powód do radości. 10 grudnia film "Zamach na papieża" trafił na platformę Netflix.

