Na jego nowy film czekają wszyscy. Szczęśliwcy zobaczą niedługo jego prolog

Prolog "Odysei" zostanie wyświetlony 12 grudnia przed specjalnymi pokazami "Grzeszników" i "Jednej bitwy po drugiej", które wrócą na duże ekrany w ramach kampanii oscarowej. Skrócona wersja zwiastuna zadebiutuje przed pierwszymi seansami "Avatara: Ognia i popiołu". Cały trailer będzie można zobaczyć od 19 grudnia przed trzecim "Avatarem" w kinach IMAX.

Nolan zapowiedział wcześniej, że "Odyseja" będzie pierwszym filmem w historii nakręconym wyłącznie kamerami IMAX. Reżyser nigdy nie ukrywał, że jest fanem tego formatu i zamierza wycisnąć z niego ostatnie soki. Dwadzieścia procent przychodów "Oppenheimera", jego poprzedniego filmu, pochodziło z kin IMAX.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Oppenheimer" [trailer] materiały prasowe

"Odyseja". Co wiemy o filmie?

"Odyseja" będzie adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

W roli głównej zobaczymy Matta Damona. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Mia Goth, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin i Samantha Morton.

Premiera "Odyseja" jest planowana na 17 lipca 2026 roku. Wytwórnia Universal zapowiada go jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów.