Te filmy zmieniły kino. Najbardziej przełomowe efekty specjalne

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

Dobry film jest sumą wielu składników, w tym intrygującej fabuły, odpowiednio dobranych aktorów, zapadającej w pamięć ścieżki dźwiękowej czy budzącej zachwyt kompozycji kadrów. Połączenie tych wszystkich elementów nie należy do łatwych zadań. Twórcy robią jednak co tylko w ich mocy, by przenieść widzów do wymyślonych światów i pobudzać wyobraźnię. Aby pogłębić doświadczenie, często sięga się także po techniczne sztuczki, efekty specjalne, które tworzą wokół dzieł aurę niesamowitości. Poniżej przedstawiamy kilka produkcji, które dzięki kreatywnemu wykorzystaniu filmowych narzędzi na zawsze zapisały się w historii kina.

Zdjęcie "Gwiezdne wojny IV: Nowa nadzieja" / materiały prasowe