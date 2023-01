Cate Blanchett w filmie "Tar" wciela się w postać dyrygentki Lydii Tar, która zostaje oskarżona o stosowanie przemocy w stosunku do młodych kobiet. Wielu z widzów, którzy obejrzeli już film Todda Fielda, zauważyło podobieństwa pomiędzy filmową bohaterką, a prawdziwą dyrygentką Marin Alsop. Jak wymienia portal "Variety", obie są uczennicami Leonarda Bernsteina, obie są lesbijkami, partnerkami obu są artystki orkiestrowe, z którymi mają dzieci, obie były do niedawna jedynymi kobietami, które dyrygowały wielkimi orkiestrami symfonicznymi. Nazwisko Alsop pojawia się też w filmie Fielda. Jego bohaterka wspomina dyrygentkę w trakcie rozmowy z dziennikarzem "New Yorkera".

I choć podobieństw pomiędzy fikcyjną Tar i prawdziwą Alsop jest wiele, to jedno je różni. Bohaterka filmu jest oskarżona o stosowanie przemocy wobec innych kobiet. Według Alsop ten wątek jest dla niej bardzo obraźliwy.

"Czytałam o tym po raz pierwszy pod koniec sierpnia i byłam w szoku, że to pierwsze, co słyszę o tym filmie. Wiele aspektów poruszanych w filmie +Tar+ było powiązanych z moim prywatnym życiem. Kiedy jednak zobaczyłam, że bohaterka oskarżana jest o przemoc wobec kobiet, przestałam się martwić, a poczułam się obrażona. Obrażona jako kobieta, obrażona jako dyrygentka, obrażona jako lesbijka" - powiedziała Marin Alsop w rozmowie z gazetą "The Sunday Times".

"Tar": Twórcy wyrządzili krzywdę dyrygentce?

Dyrygentka uważa, że twórcy filmu wyrządzili krzywdę nie tylko jej.



"Mieć okazję do sportretowania kobiety w takiej roli i uczynić z niej prześladowcę - złamało mi to serce. Myślę, że wszystkie kobiety i wszystkie feministki powinny być zmartwione takim sposobem przedstawienia postaci. Bo nie chodzi tylko o dyrygentki. Chodzi o kobiety, które są liderami w naszym społeczeństwie. Ludzie zaczną pytać, czy można im ufać, czy mogą pełnić taką rolę. Niezależnie od tego czy chodzi o prezeskę, trenerkę NBA czy szefową policji" - stwierdziła dyrygentka.



I dodała: "Jest tak wielu mężczyzn, którym udowodniono coś takiego, o których mógłby opowiadać ten film. Zamiast tego bohaterką robi się kobietę i portretuje w sposób wzorowany na tych mężczyznach. To antykobiece. Zakładanie, że kobiety będą zachowywać się albo identycznie jak mężczyźni, albo będą histeryczne, szalone i obłąkane, to utrwalanie czegoś, co już wielokrotnie widzieliśmy w filmach".

