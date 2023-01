"Film balkonowy", "IO" i "Fabelmanowie" ze Złotymi Taśmami 2022

Laureatami "Złotych Taśm" 2022 w kategorii filmu polskiego zostały ex aequo produkcje: "Film balkonowy" w reżyserii Pawła Łozińskiego oraz "IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego . Wyróżnienie otrzymała "Kobieta na dachu" w reżyserii Anny Jadowskiej .



Natomiast w kategorii filmu zagranicznego laureatem Złotych Taśm 2022 zostali "Fabelmanowie" w reżyserii Stevena Spielberga . Wyróżnienia powędrowały do obrazów: "C'mon C'mon" w reżyserii Mike'a Millsa i "Vortex" w reżyserii Gaspara Noé .



"Złote Taśmy": Co to za nagrody?

"Złote Taśmy" to nagroda, którą krytycy filmowi Stowarzyszenia Filmowców Polskich zrzeszeni w Międzynarodowej Federacji Prasy Filmowej FIPRESCI, przyznają nieprzerwanie od 1985 roku. Historia nagród przyznawanych przez polskich krytyków filmowych sięga 1956 roku. Początkowo nosiły one nazwę Syrenki Warszawskiej i przyznawane były w kategoriach najlepszego filmu polskiego, polskiego - krótkometrażowego i zagranicznego. Nagroda krytyków, zrzeszonych ówcześnie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, w krótkim czasie zyskała duży prestiż, a to ze względu na niezależność od politycznej koniunktury.



Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, środowisko krytyków zostało podzielone. Utworzono Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, które przejęło prawo do przyznawania Syrenki Warszawskiej. Część krytyków przystąpiła do Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ustanawiając w 1985 r., jako Samodzielne Koło Piśmiennictwa (dzisiaj Koło Piśmiennictwa), swoją coroczną nagrodę za najlepszy obraz Polskich ekranów, w kategoriach filmu polskiego i zagranicznego.



Wśród laureatów nagrody znajdują się twórcy i dzieła, których wartość artystyczną i podziw kolejnych pokoleń widzów potwierdził czas. Na liście zagranicznych tytułów, które zdobyły "Złote Taśmy" znajdziemy filmy takich mistrzów jak Bergman, Fellini, Antonioni, Visconti, Bunuel, Bresson, Tarkowski, Menzel, Forman, Weir, Haneke, Farhadi czy Ladj Ly. W gronie polskich reżyserów uhonorowanych "Złotymi Taśmami" znajdują się: Wajda, Munk, Has, Kutz, Różewicz, Skolimowski, Zanussi, Kieślowski, Smarzowski, Szumowska czy Mariusz Wilczyński.

Uroczyste wręczenie "Złotych Taśm" SFP zaplanowane jest na 13 lutego 2023 roku.